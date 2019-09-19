«Коммерсантъ»: власти сохранят санкционные льготы для госкомпаний до 2021 года

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Участник выборов в Мосгордуму оспорил в суде результаты электронного голосования

Участвовавший в выборах в Мосгордуму Роман Юнеман (занял второе место в 30-м округе) обратился в Чертановский суд Москвы с требованием отменить результаты голосования на электронном участке 5003. Об этом он сообщил в Faceboоk.

По словам Юнемана, с помощью этого иска он хочет добиться отмены результатов голосования в своем округе, а также проведения независимой экспертизы электронного голосования.

Ранее Мосгоризбирком отклонил жалобу Юнемана. Он просил признать недействительными итоги голосования на электронном избирательном участке 5003, поскольку в день выборов там произошел технический сбой. В 30-м округе победила поддерживаемая властями Маргарита Русецкая. Юнеман лидировал при подсчете голосов, пока не были обнародованы результаты электронного голосования.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее заявил, что ни одной жалобы от избирателей, наблюдателей и членов комиссий на голосование на электронных участках не поступало.

Как прошли выборы в Мосгордуму