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«Коммерсантъ»: власти сохранят санкционные льготы для госкомпаний до 2021 года

Ведомости
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Правительство собирается продлить до 2021 г. действующую на данный момент норму Налогового кодекса, позволяющую попавшим под санкции госкомпаниям не платить налог на прибыль при продаже долей своих дочерних структур, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Участник выборов в Мосгордуму оспорил в суде результаты электронного голосования

Ведомости
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Участвовавший в выборах в Мосгордуму Роман Юнеман (занял второе место в 30-м округе) обратился в Чертановский суд Москвы с требованием отменить результаты голосования на электронном участке 5003. Об этом он сообщил в Faceboоk.

По словам Юнемана, с помощью этого иска он хочет добиться отмены результатов голосования в своем округе, а также проведения независимой экспертизы электронного голосования.

Ранее Мосгоризбирком отклонил жалобу Юнемана. Он просил признать недействительными итоги голосования на электронном избирательном участке 5003, поскольку в день выборов там произошел технический сбой. В 30-м округе победила поддерживаемая властями Маргарита Русецкая. Юнеман лидировал при подсчете голосов, пока не были обнародованы результаты электронного голосования.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее заявил, что ни одной жалобы от избирателей, наблюдателей и членов комиссий на голосование на электронных участках не поступало.

Как прошли выборы в Мосгордуму

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Экономика
Новости

ФРС США снизила процентную ставку

Ведомости
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Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Ставка была снижена из-за влияния глобальных изменений на перспективы развития экономики и сдержанного инфляционного давления, отмечается в сообщении. Федрезерв в дальнейшем продолжит следить за ситуацией в экономике и будет действовать в зависимости от обстоятельств.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение ФРС, заявив, что регулятор снова потерпел неудачу. Ранее он призывал ФРС снизить ставку до нуля или ниже, чтобы начать рефинансировать долг.

В июле ФРС впервые за 10 лет решила опустить ставку. Тогда она также была снижена на 25 базисных пунктов. Регулятор объяснил решение «неопределенностью» из-за слабости мировой экономики и тлеющих торговых конфликтов.

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Политика
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Киев назвал условия для предоставления особого статуса Донбассу

Ведомости
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Украинская делегация не имеет принципиальных претензий к «формуле Штайнмайера», которую отказалась подписывать, однако она может быть реализована только при определенных условиях, написала в Faceboоk Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы. В качестве условий она, в частности, назвала полное прекращение огня в Донбассе, обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ, выведение с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил вдоль всей линии соприкосновения.

При этом, по мнению украинской стороны, Россия на встрече контактной группы заблокировала определение возможной даты разведения сил. Позиция Москвы ставит под угрозу безопасность в Донбассе, отметила Олифер. Украина же, по ее словам, на встрече подтвердила готовность к разведению сил.

Ранее представитель России на переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в нарушении договоренностей «нормандской четверки». По его мнению, украинская делегация, отказавшись подписывать документ по «формуле Штайнмайера», сорвала переговоры о разведении сил в Донбассе и поставила под угрозу проведение встречи лидеров «нормандской четверки».

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей: на временной основе – до выборов и на постоянной – после их проведения и доклада ОБСЕ об их итогах.

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Политика
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Саудовская Аравия показала обломки атаковавших нефтяные месторождения дронов

Ведомости
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Атаку на два месторождения саудовской государственной компании Saudi Aramco совершили 25 дронов и ракет. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки, продемонстрировав обломки дронов, передает Reuters.

«Атака была совершена с севера и, безусловно, спонсировалась Ираном. Доказательства, которые вы видите перед собой, делают это утверждение бесспорным», – подчеркнул он. Турки аль-Малки добавил, что это была атака «не на Saudi Aramco или Саудовскую Аравию, это была атака против международного сообщества, всей мировой экономики, международной торговли» (цитата по CNBC).

Турки аль-Малки заявил, что атака не могла быть совершена йеменскими хуситами-повстанцами, которые взяли на себя ответственность за атаку. Это за пределами их возможностей, подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что поручил «существенно усилить» санкции против Ирана. Позже он заявил, что раскроет подробности о новых ограничительных мерах в течение 48 часов, передает Reuters.

Атака на месторождения Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. Иран отрицает причастность к атаке. Обвинения Саудовской Аравии он называет беспочвенными.

В Йемене с августа 2014 г. продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В марте 2015 г. к конфликту подключилась международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, которая поддерживает йеменское правительство. Хуситов поддерживает Иран.

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Политика
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В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

Ведомости
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В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил журналистам, что личность мужчины установлена, это бывший военнослужащий, передает «Интерфакс». По словам Крищенко, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку.

Неизвестный мужчина вечером 18 сентября заблокировал движение на мосту метро в Киеве, угрожал взорвать его и начал стрелять. Он из помпового ружья сбил полицейский квадрокоптер, который зафиксировал его лицо, рассказал во время брифинга мэр города Виталий Кличко. Следователи киевской полиции квалифицировали эти действия как подготовку к теракту. Кличко предположил, что мужчина находится под действием алкоголя или наркотиков. Его требования и мотивы не были понятны, добавил мэр.

Издание «ТhеБабель» выяснило, что захватившего мост мужчину зовут Алексей Белько. Ему 42 года, он уроженец поселка Форос в Крыму. Эту информацию «Стране.ua» подтвердили источник в прокуратуре Киева и бывший депутат Антон Геращенко.

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Политика
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В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил своего коллегу

Ведомости
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Один полицейский погиб, а другой ранен в результате стрельбы, которую открыл их коллега. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, полицейские из отдела собственной безопасности в Московском метрополитене проводили задержание сотрудника патрульно-постовой службы. Тот открыл стрельбу, в результате которой один из полицейских, который проводил задержание, был тяжело ранен и скончался на месте, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Стрелявший задержан, отметило московское управление МВД.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, полицейские отдела собственной безопасности пытались задержать коллегу, которого подозревают во взятке.

По данным ТАСС, стрельба произошла около станции «Рязанский проспект».

Политика
Новости

Грызлов обвинил Киев в срыве договоренностей «нормандской четверки»

Ведомости
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Украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой на встрече контактной группы в Минске отказалась подписывать документ по «формуле Штайнмайера», сообщил журналистам представитель России на переговорах Борис Грызлов. Тем самым Киев, по его мнению, поставил под угрозу проведение встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия).

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписывать «формулу Штайнмайера» – то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», – цитирует Грызлова «Интерфакс». Политик напомнил, что документ было согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» и предложен контактной группе для подписания.

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей: на временной основе – до выборов и на постоянной – после их проведения и доклада ОБСЕ об их итогах.

По словам Грызлова, Киев, отказавшись утвердить «формулу Штайнмайера», сорвал и переговоры о разведении сил в Донбассе, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами. Кроме того, украинская делегация поставила под угрозу проведение саммита «нормандской четверки», потому что условием был успешный результат по итогам встречи контактной группы, добавил Грызлов.

Экономика
Новости

Эксперты назвали невозможным сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Ведомости
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Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения. В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени, считают экономисты.

Авторы исследования также отмечают, что представление о высокой продолжительности рабочего времени в России не соответствует данным статистики. Согласно российскому законодательству максимальная продолжительность рабочей недели – 40 часов, а в большинстве развивающихся стран этот показатель выше – 48 часов. Средняя продолжительность рабочей недели в России в прошлом году составила 37,8 часа. По данным Международной организации труда, в странах с высоким уровнем доходов средняя продолжительность рабочей недели – 38 часов, в странах с доходом выше среднего – 43 часа.

Кроме того, в России предусмотрен довольно длительный отпуск – минимум 20 рабочих дней. Это соответствует уровню стран Европы, но выше, чем в Турции, где минимальное количество дней отпуска – 12 рабочих дней, Японии (8 рабочих дней), Китае (5 рабочих дней). Число праздничных дней в году в России (14) тоже существенно больше, чем в большинстве развитых стран.

Премьер Дмитрий Медведев в июне предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю. В августе независимые профсоюзы предложили Минтруду сократить рабочую неделю при сохранении зарплат. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что практическая дискуссия по этому вопросу может начаться только после увеличения производительности труда и повышения доходов населения.

Политика
Новости

Кучерена заявил, что будет защищать актера Павла Устинова на апелляции

Ведомости
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Адвокат Анатолий Кучерена будет представлять в суде интересы актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Об этом сам адвокат заявил ТАСС.

По его словам, он получил письмо художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина с просьбой защищать Устинова и дал свое согласие. «Сейчас я изучу материалы уголовного дела и буду готовиться к заседанию по апелляционной жалобе», — отметил он.

Райкин рассказал «Интерфаксу», что он обратился к Кучерене вместе с другими театральными деятелями. «Мы надеемся, что он [Кучерена] как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — подчеркнул Райкин.

Защищавший Устинова в суде первой инстанции адвокат Дмитрий Чешков сказал «Медузе», что соглашение с Кучереной пока не заключено. Кучерена обращался к родственникам актера с предложением представлять его интересы, сообщил Чешков, отметив, что Кучерена пока не просил у него материалы, связанные с делом.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа и сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Устинов вину не признал. Он заявил, что не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро. Чешков обжаловал приговор.

Устинова массово поддержали артисты, журналисты и политики. В социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Возле администрации президента 18 сентября проходят пикеты за освобождение актера. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нужно дождаться апелляции по приговору Устинову.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова. Фотографии

Технологии
Новости

Оператор WiFi в метро извинился за сообщения с призывами «спасать Россию»

Ведомости
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Оператор WiFi в московском метро – «Максима телеком» – извинился за рассылку пользователям push-уведомлений с призывом спасать Россию. «Часть наших пользователей сегодня получили через push бессмысленное текстовое сообщение. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем точные причины», – говорится в сообщении компании в Twitter. В нем подчеркивается, что приложение MT_FREE, через которое осуществлялась рассылка, не было взломано.

Ранее пользователи, у которых было установлено приложение MT_FREE, начали получать push-уведомления, призывающие спасать Россию. Некоторые получатели этих сообщений опубликовали скриншоты в социальных сетях.

«Максима телеком» – российская технологическая компания, оператор WiFi в московском метро. Также «Максима телеком» управляет единой городской сетью WiFi в Москве, сетями на городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах России.

Политика
Новости

В Киеве мужчина пригрозил взорвать метромост через Днепр

Ведомости
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В Киеве мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать мост метро через Днепр, сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу полиции. По словам руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, он сделал несколько выстрелов. Слова Крищенко приводит его пресс-секретарь Оксана Блыщик в Facebook.

«Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто», – рассказал Крищенко. Правоохранительные органы квалифицируют происходящее как подготовку теракта.

Движение от станции «Днепр» до станции «Лесная» на красной ветке киевского метро приостановлено.

«Еспресо» со ссылкой на источники уточняет, что мужчина приехал на мост на автомобиле, остановился посреди него и вышел. С собой он взял оружие. О каком оружии идет речь, СМИ не уточняют. «Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание данного автомобиля», – уточнило «Еспресо».

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