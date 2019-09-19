«Коммерсантъ»: власти сохранят санкционные льготы для госкомпаний до 2021 года

Атаку на два месторождения саудовской государственной компании Saudi Aramco совершили 25 дронов и ракет. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки, продемонстрировав обломки дронов, передает Reuters.
«Атака была совершена с севера и, безусловно, спонсировалась Ираном. Доказательства, которые вы видите перед собой, делают это утверждение бесспорным», – подчеркнул он. Турки аль-Малки добавил, что это была атака «не на Saudi Aramco или Саудовскую Аравию, это была атака против международного сообщества, всей мировой экономики, международной торговли» (цитата по CNBC).
Турки аль-Малки заявил, что атака не могла быть совершена йеменскими хуситами-повстанцами, которые взяли на себя ответственность за атаку. Это за пределами их возможностей, подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что поручил «существенно усилить» санкции против Ирана. Позже он заявил, что раскроет подробности о новых ограничительных мерах в течение 48 часов, передает Reuters.
Атака на месторождения Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. Иран отрицает причастность к атаке. Обвинения Саудовской Аравии он называет беспочвенными.
В Йемене с августа 2014 г. продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В марте 2015 г. к конфликту подключилась международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, которая поддерживает йеменское правительство. Хуситов поддерживает Иран.