Владельцам золотых карт «Аэрофлота» вернут доступ в бизнес-залы некоторых аэропортов
«Аэрофлот» возобновляет владельцам золотых бонусных карт, купившим билеты в экономкласс, доступ в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова. С 20 сентября обслуживание участников бонусной программы золотого уровня в этих аэропортах будет осуществляться в полном объеме. Данное решение было принято в связи с достигнутыми договоренностями с «Аэропортами регионов».
Как пояснил «Ведомостям» источник, близкий к «Аэрофлоту», «Аэропорты регионов» согласились с позицией компании и приняли решение снизить стоимость обслуживания пассажиров в своих бизнес-залах.
Ранее авиакомпания ограничила доступ в бизнес-залы некоторых региональных аэропортов из-за того, что они отказались снижать стоимость обслуживания пассажиров. Ограничения на доступ в бизнес-залы сейчас действуют в аэропортах Анапы, Архангельска, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Магнитогорска, Минеральных вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска.
В качестве компенсации владельцам золотых карт, купившим билеты в экономкласс на рейсы «Аэрофлота», «России» и «Авроры» (входят в группу «Аэрофлот»), автоматически начисляются 3000 миль.