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Поставки в Россию продуктов из находящихся под санкциями стран снизились в 100 раз

Поставки в Россию сельхозпродукции и продовольствия из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, с 2013 г. сократились более чем в 100 раз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минэкономразвития, которые приведены в докладе правительства президенту Владимиру Путину.

По данным ведомства, в первом полугодии 2019 г. из находящихся под санкциями стран ввезено 31 000 т продукции против 3,44 млн т за аналогичный период 2013 г. Речь идет о поставках товаров, на которые не распространяется эмбарго. Стоимость ввезенной продукции снизилась до $226,5 млн с $4,98 млрд.

Согласно документу, выпавшие объемы запрещенной к ввозу продукции удалось компенсировать за счет импорта из стран СНГ, который вырос в 2,2 раза (на 1,1 млн т), а также за счет импорта из стран Африки – рост на 25% (на 166 300 т), Юго-Восточной Азии – рост на 12%, или на 83 300 т, Сербии – в пять раз, на 192 600 т.

6 августа 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. На следующий же день правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год. Но эмбарго каждый год продлевается – в июне Путин в очередной раз продлил его до 31 декабря 2020 г. В 2015 г. премьер-министр Дмитрий Медведев расширил перечень стран, добавив к ним Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.