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Wildberries начала сотрудничать с самозанятыми

Онлайн-ритейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами. Об этом рассказал «Коммерсанту» директор по развитию компании Вячеслав Иващенко.

По его словам, таким образом ритейлер планирует привлечь к 2020 г. до 3000 новых партнеров. Работа с малым бизнесом – часть стратегии на 2019 г., сейчас с компанией работают 15 000 поставщиков, из которых 9000 – представители малого и среднего бизнеса, отметил Иващенко.

С Wildberries могут работать начинающие производители одежды, обуви, аксессуаров и сувениров, перечислил директор по развитию.

Взаимоотношения с поставщиками, в частности самозанятыми, происходят в электронном виде на специальном портале, отмечает «Коммерсантъ». В марте этого года Wildberries снизила комиссию с 38 до 19%. А в июле компания начала открывать центры экспертизы, объединяющие образовательные и логистические функции для поставщиков.

Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер. Его оборот за 2018 г., по данным Data Insight, составил 111,2 млрд руб. В августе число собственных пунктов выдачи заказов компании достигло 5000, они расположены в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В сентябре компания объявила, что планирует построить логистический центр в Словакии для выхода на рынки в Европе.