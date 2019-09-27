Wildberries потратит 200 млн евро на логистический центр в Европе

Антон Новодережкин / ТАСС

Онлайн-ритейлер Wildberries планирует построить логистический центр в Словакии для выхода на рынки европейских стран, рассказали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, передало «РИА Новости».

Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер. Его оборот за 2018 г., по данным Data Insight, составил 111,2 млрд руб. В августе число собственных пунктов выдачи заказов компании достигло 5000, они расположены в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Основная цель строительства склада в Словакии, по словам Бакальчук, – выход на рынки европейских стран: «Если будут выполнены все договоренности, мы там планируем построить в течение пяти лет 300 000 кв. м и планируем, что это будет центральный хаб, который будет действовать на Европу». Представитель Wildberries отказался уточнить, о каких договоренностях идет речь. Мантуров объявил, что Wildberries вложит в словацкий логистический центр более 200 млн евро.

Рассматривался старт с Восточной Европы, поскольку менталитет этих стран близок к российскому, рассказала Бакальчук, но затем поступило предложение от торгпредства Словакии. В марте «Коммерсантъ» сообщал, что Wildberries готовится летом 2019 г. выйти на рынок Польши.

По словам Бакальчук, оборот будущего склада в течение пяти лет может достичь 200 млрд руб. Сам проект и первые продажи будут запущены уже в этом году, закладка логистического центра займет примерно до 1,5 года, для финансирования планируется привлечь заемные средства, сказала Бакальчук. Есть ли конкретные договоренности с банками, она не уточнила.

Wildberries выбирает место для центрального хаба на Европу и с этой точки зрения, будет он в Польше или Словакии, не столь важно, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: важнее уровень господдержки, стоимости и доступности рабочей силы. Дальнейшее тиражирование на основные европейские рынки потребует более мелких складов в отдельных странах и последующего разворачивания сети пунктов выдачи, рассуждает он.

Опыт российских розничных компаний за рубежом очень ограничен, отмечает Бурмистров. Среди немногих относительно успешных примеров он называет «Спортмастер». Изначально российская сеть спортивных магазинов сейчас помимо России, Белоруссии, Украины и Казахстана работает в семи городах в Китае, говорится на ее сайте.

Среди крупных российских онлайн-ритейлеров опыт продаж за рубеж есть у Ozon, но своей зарубежной логистической системы у магазина нет. К Ozon лояльны крупные русскоговорящие сообщества, проживающие по всему миру от Австралии до Канады и Японии, а больше всего покупают в США, Израиле и Белоруссии, говорит руководитель отдела международной логистики в Ozon Дмитрий Лавров: раньше они покупали у Ozon только книги, а теперь стали заказывать детские товары и электронику. С начала 2019 г. выручка от экспортных продаж у Ozon выросла на 40%, отмечает он, не комментируя планы по выстраиванию собственной складской инфраструктуры за рубежом.

Но, наверное, именно у Wildberries есть те черты, которые позволили бы этой компании конкурировать в Европе, а в перспективе и в мире, полагает Бурмистров: конкурентоспособная бизнес-модель, компания быстро растет и прибыльна, не закредитована. А особенности российского рынка – низкие доходы населения, высокая доля контрафакта в легкой промышленности – позволили Wildberries получить навыки эффективных закупок и выбора поставщиков, перечисляет эксперт. Российская легкая промышленность в целом не развита, но есть и локальные успешные примеры, в частности ростовская Gloria Jeans, а также небольшие индивидуальные предприниматели, с которыми Wildberries смогла наладить работу. По этим компетенциям Wildberries превосходит локальных европейских игроков, а также, вероятно, и Amazon.