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Wildberries отчиталась о росте продаж почти на 80%

Продажи онлайн-ритейлера Wildberries в первой половине 2019 г. выросли на 79% до 85 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Число покупателей Wildberries во II квартале увеличилось на 85%. Компания объясняет это расширением ассортимента и ростом собственной сети пунктов выдачи заказов. В частности, в интернет-магазине появились новые товары в категориях DIY («сделай сам» – прим. «Ведомостей»), офисной техники и расходных материалов, компьютерных комплектующих, продуктов питания для здорового образа жизни, профессиональной косметики и парфюмерии.

Среди наиболее быстро растущих категорий электроника, оргтехника, зоотовары, продукты питания и инструменты. В топ-10 товаров вошли роботы-пылесосы, фитнес-браслеты, туши для ресниц, подгузники, средства для педикюра, электрический гриль, наборы ножей, кофемашины, пылесосы и детские конструкторы. Территориально значительный рост продаж был отмечен в Ленинградской области, республиках Карелии и Адыгее, Калининградской и Владимирской областях.

Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер. Его оборот за 2018 г., по данным Data Insight, составил 111,2 млрд руб. На сегодняшний день у компании 4700 собственных пунктов выдачи заказов, расположенных в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.