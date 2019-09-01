Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы

За полгода количество покупок в интернете оказалось таким же, как за весь прошлый год

Онлайн-шопинг стал для россиян привычным делом Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок интернет-торговли в первом полугодии 2019 г. вырос на 26%, достигнув 725 млрд руб., подсчитали аналитики Data Insight. За это время россияне сделали 191 млн заказов – почти столько же, как за весь 2016 год.

Такой рост аналитики Data Insight связывают в первую очередь с крупнейшими онлайн-магазинами. Среди наиболее быстрорастущих крупнейших площадок – лидер рынка Wildberries семьи Бакальчуков, а также Ozon, основные акционеры которого – структуры АФК «Система» и инвестгруппы Baring Vostok.

За январь – июнь 2019 г. число заказов на Wildberries, по данным Data Insight, превысило 61 млн – это практически в 2 раза больше, чем годом ранее. Интернет-магазин Wildberries за полгода обработал 65 млн заказов, уточняет его представитель. То есть каждая третья онлайн-покупка в России делалась на сайте Wildberries. Столь стремительный рост связан с расширением ассортимента, увеличением сети пунктов выдачи заказов, снижением комиссии для поставщиков, перечисляет представитель Wildberries. Компания резко нарастила число пунктов самовывоза – с 1600 в конце прошлого года до 5000, напоминает партнер Data Insight Федор Вирин. Оборот площадки, по ее данным, за полгода вырос на 79% до 85 млрд руб. Компания ожидает, что за весь год он превысит 200 млрд руб., в том числе за счет расширения ассортимента и роста сети пунктов выдачи до 7000 точек.

Ozon в первом полугодии получил около 11,5 млн заказов (+85%), согласно Data Insight. Оборот Оzon за это время также увеличится на 80% до 31,9 млрд руб., уточнил представитель компании, в сутки площадка обрабатывала до 621 000 заказов. Во втором полугодии он обещает не меньшие темпы роста. Этому, по его словам, будут способствовать расширение логистической инфраструктуры, появление дополнительных новых сервисов для клиентов, рост продаж в регионах.

Что важно – рост лидеров пока не отнимает покупателей у остальных интернет-площадок, замечает партнер Data Insight Борис Овчинников: темпы роста остальных 500 крупнейших российских интернет-платформ тоже ускорились – до 21% по числу заказов против 14% за весь 2018 год.

В целом число интернет-покупок в России за январь – июнь увеличилось на 44% – это рекорд за все время наблюдений Data Insight. Частотность заказов растет, подтверждает представитель Ozon: «Например, за год на четверть увеличилось число клиентов, которые делают 15 и более заказов в год. Также все большее число клиентов покупает больше товаров, объединяя в каждом заказе товары 3–4 категорий». У Wildberries, по словам ее представителя, каждый покупатель в среднем стал делать на 8% больше заказов.

Однако при росте числа онлайн-покупок каждая из них становится все дешевле: за полгода средний чек сократился на 14% до 3790 руб. У Wildberries, по данным Data Insight, средний чек за полгода составил менее 1400 руб., снизившись примерно на 10%. Представитель интернет-компании не раскрыл эти показатели, но заявил, что сумма покупки не падала. Одна покупка на Ozon в январе – июне в среднем обходилась в 2288 руб. без НДС и доставки (-2% год к году), по данным компании.

Произошла «рутинизация онлайн-покупок для десятков миллионов пользователей» – крупнейшие магазины улучшили сервис, сделав его стандартом, улучшился и клиентский опыт, рад Вирин. «Именно это дало ускорение роста онлайн-торговли в конце 2018 г. и в 2019 г., которое также сохранится в ближайшие несколько лет», – полагает эксперт.