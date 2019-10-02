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Боб Дадли подтвердил планы уйти с поста гендиректора ВР

Гендиректор британской BP Роберт Дадли в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) в Москве подтвердил информацию о скором уходе с поста руководителя нефтяной компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дадли. «Я давно уже сказал, что уйду в 65 лет. В этой истории нет новости. Нет никаких решений совета директоров ВР по этому поводу. Когда-нибудь я же должен сделать это? Но я не говорю прямо сейчас – до свидания», – отметил Дадли.

При этом Дадли не стал уточнять, чем займется после ухода.

Ранее Sky News сообщил, что об уходе Дадли может быть объявлено в конце октября, когда BP опубликует отчетность за III квартал. Собеседник «Ведомостей», знакомый с Дадли, отмечал, что уход топ-менеджера готовится, это плановая операция, процесс длится уже два года. Претендентом на должность Дадли считается Бернард Луней, он работает в BP с 1991 г. и сейчас отвечает за добычу. Дадли уже обсуждал свой уход с председателем совета директоров компании Хельге Лундом, который также считается претендентом на пост гендиректора, уточнял телеканал. Уход Дадли может затянуться на 12 месяцев, заключал Sky News.

Дадли возглавил британскую компанию в 2010 г. после того, как взрыв на ее платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе вызвал масштабную экологическую катастрофу и резкое падение стоимости акций BP, поставив ее на грань банкротства. В 2003–2008 гг. он также возглавлял российскую ТНК-BP, которая в 2013 г. продала все свои нефтяные и газовые активы «Роснефти» за $55 млрд.