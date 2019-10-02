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Боб Дадли подтвердил планы уйти с поста гендиректора ВР

Ведомости
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Гендиректор британской BP Роберт Дадли в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) в Москве подтвердил информацию о скором уходе с поста руководителя нефтяной компании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дадли. «Я давно уже сказал, что уйду в 65 лет. В этой истории нет новости. Нет никаких решений совета директоров ВР по этому поводу. Когда-нибудь я же должен сделать это? Но я не говорю прямо сейчас – до свидания», – отметил Дадли.

При этом Дадли не стал уточнять, чем займется после ухода.

Ранее Sky News сообщил, что об уходе Дадли может быть объявлено в конце октября, когда BP опубликует отчетность за III квартал. Собеседник «Ведомостей», знакомый с Дадли, отмечал, что уход топ-менеджера готовится, это плановая операция, процесс длится уже два года. Претендентом на должность Дадли считается Бернард Луней, он работает в BP с 1991 г. и сейчас отвечает за добычу. Дадли уже обсуждал свой уход с председателем совета директоров компании Хельге Лундом, который также считается претендентом на пост гендиректора, уточнял телеканал. Уход Дадли может затянуться на 12 месяцев, заключал Sky News.

Дадли возглавил британскую компанию в 2010 г. после того, как взрыв на ее платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе вызвал масштабную экологическую катастрофу и резкое падение стоимости акций BP, поставив ее на грань банкротства. В 2003–2008 гг. он также возглавлял российскую ТНК-BP, которая в 2013 г. продала все свои нефтяные и газовые активы «Роснефти» за $55 млрд.

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Бизнес
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Суд смягчил приговор основателю сети ресторанов «Тарас Бульба»

Ведомости
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Московский городской суд сократил на три месяца срок приговора основателю сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, сообщает корреспондент «Интерфакса». Белойван ранее был приговорен к двум годам колонии общего режима за неуплату налогов на сумму в размере 650 млн рублей.

«Суд постановил: наказание по 199 статье УК снизить до семи месяцев лишения свободы, по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год девять месяцев колонии общего режима», — огласил решение судья.

Иск к Белойвану на 862 млн руб. подала Федеральная налоговая служба (ФНС). Бизнесмена признали виновным по восьми эпизодам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК) на сумму 650 млн руб. Басманный суд Москвы в июле приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима. Дело бизнесмена рассматривалось в особом порядке из-за того, что ранее он признал вину. 

По информации следствия, с января 2011 г. по март 2014 г. предприниматель для уклонения от уплаты налогов распорядился не пробивать кассовые чеки в ресторанах и отказывать клиентам в оплате банковскими картами. Такая практика была распространена в восьми организациях, работающих под товарным знаком «Корчма «Тарас Бульба». Следователи утверждали, что бизнесмен требовал от так называемых «ночных кассиров» с помощью специального программного обеспечения удалять из памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания. – «Ведомости») дорогостоящие заказы. Таким образом менялись данные о количестве произведенных заказов и их стоимости. В фискальной памяти кассовых аппаратов оставались заниженные суммы выручки за день. Недостоверная информация отражалась в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

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Политика
Новости

Памфилова заявила о невозможности избирательной реформы без политической

Ведомости
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о невозможности реформы избирательного законодательства без политических изменений. «Не может быть никакой реформы законодательства, – сказала Памфилова, выступая на заседании Научно-консультативного совета. – Я объясню почему. Кто-то слышал, чтобы власть инициировала какую-то реформу политическую? Какая же может быть реформа избирательного законодательства отдельно от политических процессов? Это не наша компетенция – вносить изменения в политическую повестку дня».

В то же время есть несколько аспектов, с которыми ЦИК может поработать. Речь идет о процедуре сбора и проверки подписей, которую нужно упростить и осовременить. «Нужно продумать, чтобы для всех кандидатов были равные условия – возможно, какие- то особые места, куда люди могут прийти и спокойно поставить свою подпись», – предлагает Памфилова.

Второй важный аспект – муниципальный фильтр. Необходимо его менять, чтобы не отсекать реальных конкурентов. Криминал и городских, а также сельских сумасшедших можно отсекать и другими способами, для этого не нужен фильтр, заявила Памфилова. «Наше предложение: 5% на 5», – заявила Памфилова» (речь, по всей видимости, идет о том, что 50% подписей должны дать депутаты муниципалитетов второго уровня. – «Ведомости»).

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Политика
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Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН

Ведомости
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Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы. Трансляция выступления президента велась на сайте Российской энергетической недели (РЭН), где он выступил на пленарной сессии.

«То, что молодые люди – подростки – обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и очень хорошо, их, безусловно, нужно поддержать», – отметил Путин. Но, по его словам, когда их «кто-то использует в своих интересах», это достойно осуждения. По мнению Путина, Грете не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен, быстро развивается и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции».

«А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, чего это стоит?» – задался вопросом президент. Он добавил, что нужно поддержать идеи, связанные с развитием возобновляемых источников энергии, но исходить из реалий.

Шведская экоактивистка Тунберг 23 сентября выступила с эмоциональной речью на саммите ООН в Нью-Йорке, посвященном проблеме климата. Она раскритиковала мировых лидеров (в зале присутствовали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон) за неспособность справиться с экологическим кризисом. «Мы стоим на пороге массового вымирания, и все, что вы можете обсуждать, – это деньги и вечный экономический рост», – сказала она. Рефреном в ее речи звучала фраза «Как вы смеете» (How dare you). Девочка добавила, что политики украли у нее детство. Выступление вызвало реакцию по всему миру: о нем, как и о самой Тунберг, говорили и писали не только СМИ и пользователи соцсетей, но и мировые лидеры. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter иронично назвал активистку «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Как Грета Тунберг прошла путь от «девочки-невидимки» до самой известной экоактивистки

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Политика
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Путин оценил возможность публикации переговоров с Трампом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность обнародования стенограмм его разговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает «РИА Новости». «Мы не против. Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа», – сказал российский лидер на форуме «Российская энергетическая неделя». «Прежняя моя жизнь научила меня, что любой мой разговор может быть опубликован», – добавил он, но отметил, что все же есть «вещи, которые должны быть закрытыми – и всё».

Ранее, 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму разговора американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Поводом для публикации стала появившаяся в СМИ информация о том, что Трамп во время беседы с Зеленским мог просить о расследовании в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Позже CNN и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента приняла меры для ограничения доступа к переговорам Трампа с Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

29 сентября председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф заявил о желании конгресса выяснить содержание переговоров Трампа и Путина. По словам Шиффа, это нужно для того, чтобы понять, подрывает ли президент США в разговорах с лидерами других стран безопасность США. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров будут обнародованы.

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Политика
Новости

Путин пошутил о планах вмешаться в американские выборы в 2020 году

Ведомости
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Президент России Владимир Путин во время выступления на Российской энергетической неделе пошутил о вмешательстве в выборы в США, которые запланированы на 2020 г. Трансляция велась на сайте мероприятия.

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос Кира Симмонса, корреспондента NBC News. Присутствовавшие на мероприятии зааплодировали и засмеялись.

«У нас своих проблем хватает, – продолжил Путин. – Мы занимаемся решением внутренних проблем. И прежде всего нацелены на это. <...> Ну что нам вмешиваться в какие-то выборы в каких-то странах?»

США в 2018 г. обвинили российского бизнесмена Евгения Пригожина, называемого «поваром Путина», Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» и связываемое с Пригожиным, а также 12 сотрудников этого агентства во вмешательстве в американские президентские выборы, которые прошли в 2016 г. По данным США, Агентство интернет-исследований использовало социальные медиа и организовывало демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США». Против агентства и 13 россиян были введены санкции.

В конце сентября этого года США ввели первые санкции за вмешательство в промежуточные выборы, прошедшие в 2018 г. В рамках этого пакета минфин США ввел ограничительыне меры в отношении трех самолетов и одной яхты, которые, по данным ведомства, принадлежат Пригожину, а также добавил в санкционный список двух россиян, названных сотрудниками Агентства интернет-исследований.

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Технологии
Новости

FIFA выбрала российские телеканалы, которые покажут ЧМ по футболу в 2022 году

Ведомости
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Матчи чемпионата мира по футболу 2022 г., который пройдет в Катаре, будут показывать ВГТРК, «Первый канал» и «Матч ТВ». Об этом сообщает «Вести.Ru», входящий в ВГТРК.

Соглашение с FIFA заключило российское спортивное маркетинговое агентство «Телеспорт груп» от имени объединения национальных бродкастеров «2 СПОРТ 2». В последнее входят эти три телеканала.

«Ведомости» запросили у «Телеспорта» и вещателей информацию о стоимости прав и о том, как будут распределены матчи чемпионата.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Финансы
Новости

Дворкович возглавил совет директоров «дочки» ВЭБа по венчурным инвестициям

Ведомости
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Бывший вице-премьер, ныне председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович возглавил совет директоров компании VEB Ventures (ООО «ВЭБ инновации»), говорится в сообщении компании. Решение было принято на заседании совета 1 октября.

В состав совета директоров вошли также директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко и основной акционер Qiwi Сергей Солонин.

ООО «ВЭБ инновации» было создано ВЭБом в 2017 г. для инвестиций в технологические компании. Компания «является единым окном для обращений в группу ВЭБ по вопросам поддержки инновационных проектов», указывалось на ее сайте. В июне компания поменяла название на VEB Ventures и стратегию. Теперь она планирует зарабатывать на инвестициях в компании через совместные венчурные фонды с корпорациями и другими рыночными игроками.

До 2024 г. VEB Ventures собирается инвестировать в венчурный рынок более 36,3 млрд руб. Она также намерена привлекать деньги партнеров: сначала они должны вкладывать 0,9 руб. на каждый вложенный VEB Ventures рубль, а к 2024 г. их доля в инвестициях должна вырасти до 1,5 руб. Минимальная доходность VEB Ventures должна составить 8% годовых, говорил «Ведомостям» гендиректор VEB Ventures Олег Теплов.

Политика
Новости

Ресторан «Армения» отсудил у оппозиционеров 241 000 рублей за акцию 27 июля

Ведомости
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Тушинский районный суд частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к оппозиционерам, передает «Медиазона». С них решено взыскать 241 520 руб. Истец требовал от них возместить упущенную выгоду, поскольку из-за акции протеста 27 июля пришлось на весь день закрыть ресторан и отменить банкет. Всего ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской) требовало от оппозиционеров 551 847 руб.

Ответчиками выступали Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Ранее Коптевский районный суд частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги», взыскав с оппозиционеров 3,4 млн руб. за вытоптанные участниками акции газоны, поломанные кустарники и дополнительную уборку улиц. Тот же суд удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о возмещении 1,2 млн руб. убытков, которые понесла организация из-за проведения акции 27 июля. Суд установил, что из-за не согласованной с властями города акции произошли задержки общественного городского транспорта. С оппозиционеров взыскали недополученные организацией средства, признав их организаторами мероприятия, поскольку они размещали призывы выйти в центр города в тот день в социальных сетях.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

Политика
Новости

РБК назвал основного кандидата на пост директора ФСИН

Ведомости
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Основной кандидат на должность директора ФСИН – Вадим Баланин, начальник управления «Л» в этом ведомстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к ФСИН.

По словам одного из собеседников издания, Баланин пришел во ФСИН в 2012 г. До этого он работал в управлении «М» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением Минюста, МЧС, МВД.

Управление «Л» во ФСИН – неформальное название ФКУ «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН», рассказал источник. Оно состоит из шести управлений и восьми отделов, его сотрудники занимаются техническим сопровождением оперативной деятельности ведомства, отметил собеседник.

Кандидатуру Баланина поддерживает генерал ФСБ Сергей Аппатов, занимающий сейчас пост заместителя руководителя Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, подчеркнул источник. В 2017 г. Алпатов возглавлял управление «М» в СЭБ ФСБ.

Источники РБК также сообщили, что временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель руководителя ведомства. Он же является одним из трех – помимо Баланина – кандидатов на должность директора ФСИН, пишет издание. Другие кандидаты на пост, по данным РБК, – Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН, и Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель директора Росгвардии.

Накануне, 1 октября, «Интерфакс» и РБК написали о том, что директор ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку. По данным «Интерфакса», ему исполнилось 65 лет, а это предельный возраст нахождения на службе.

Официально информация об отставке Корниенко не подтверждалась.

Бизнес
Новости

UCP Ильи Щербовича инвестировал в стартап по цифровизации нефтяных скважин

Ведомости
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Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича и фонд Rusnano Sistema SICAR, созданный «Роснано» и АФК «Система», решили инвестировать $5 млн в развитие компании – резидента «Сколково» «Геосплит», разработавшей технологию маркировки и диагностики горизонтальных нефтяных и газовых скважин, пишет РБК со ссылкой на представителей UCP и фонда.

По их информации, UCP и Rusnano Sistema SICAR принимают участие в инвестиционном раунде B, предполагающем вывод проекта на прибыль. UCP стала основным инвестором этого раунда. Rusnano Sistema SICAR еще в декабре 2017 г. инвестировал в стартап $1,5 млн в ходе первого инвестиционного раунда, став владельцем 14,5% компании. Таким образом, общий объем привлеченных инвестиций на данный момент составил $6,5 млн. Доли инвесторов в капитале стартапа после второго раунда представители компаний не раскрыли. По данным «СПАРК-Интерфакса» на 6 августа этого года, 100% «Геосплита» принадлежит «Геосплит холдингу», 69% которого находится в собственности у Татьяны Гурьяновой (супруга президента «Геосплита» Андрея Гурьянова).

«Средства инвестированы в компанию для развития международного бизнеса и реализации проектов по цифровизации разработки месторождений на основе данных маркерного мониторинга», – заявил РБК представитель «Геосплита». По его словам, среди российских компаний разработанную технологию применяют «Новатэк» и «Лукойл».

«Геосплит» представляет собой нефтесервисную компанию полного цикла, она разработала технологию маркерных внутрискважинных исследований для нефтегазовой индустрии. Эта технология используется для диагностики и мониторинга притока нефти и газа в скважинах и для интерпретации big data. Сама компания оценивает рынок исследований горизонтальных скважин в России в 20–25 млрд руб. в год.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп назвал процедуру импичмента государственным переворотом

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп назвал процедуру его импичмента, запущенную членами американской демократической партии, государственным переворотом. Об этом он написал в Twitter.

«Я прихожу к выводу, что то, что происходит [в США], это не импичмент, а госпереворот. Он проводится с намерением отобрать у народа власть, голос, свободы, вторую поправку, религию, армию, стену на границе, а также права, которые даны им Богом как гражданам Соединенных Штатов Америки», – подчеркнул Трамп.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа в конце сентября.

Это произшло после скандала с разговором между американским президентом и украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшимся в июле. Трампа заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал запуску расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.

Белый дом опубликовал расшифровку разговора. Во время него Трамп упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины, назначенный им, изучит эту ситуацию.

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