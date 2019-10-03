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Samsung закроет производство смартфонов в Китае

Samsung решил прекратить производство мобильных телефонов в Китае, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление корпорации. Такое решение принято из-за усиления конкуренции с местными производителями смартфонов, а также экономического спада в Китае.

Завод расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. В июне Samsung сообщил о сокращении производства и числа сотрудников на предприятии. В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны. Согласно исследования компании Counterpoint, доля Samsung на китайском рынке сократилась до 1%. В 2013 г. этот показатель достигал 15%. По словам аналитика Cape Investment & Securities Пак Сунг-Скора, маловероятно, что Samsung сможет восстановить свою долю на рынке. В Китае люди покупают недорогие смартфоны от отечественных брендов и дорогие от Apple или Huawei, сказал он.

В марте о закрытии производства в Китае также заявили в Sony. Компания планирует производить смартфоны только в Таиланде. В июне Nikkei сообщал, что Apple рассматривает возможность переноса 15–30% производства из Китая в Тайвань. Корпорация изучает площадки во Вьетнаме, Индии, Мексике, Индонезии и Малайзии.