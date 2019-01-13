Сумеет ли Huawei выиграть у Samsung

Статья опубликована в № 4731 от 14.01.2019 под заголовком: Жэнь Чжэнфэй: «У нас в Huawei полно слабых мест»

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Жэнь Чжэнфэй, основатель и президент Huawei JEAN CHRISTOPHE BOTT / AP

Каждый третий смартфон, купленный в прошлом году в России, выпущен Huawei. По количеству проданных в мире смартфонов Huawei в прошлом году обогнала Apple, но пока не сместила с 1-го места Samsung. Но на рынке телекоммуникационного оборудования она первая.

Выручка Huawei больше, чем у Alibaba, Tencent и Baidu, вместе взятых, сравнивает Bloomberg. Это крупнейшая частная компания Китая. Ее проклятие – Huawei постоянно подозревают в шпионаже в пользу Китая. Якобы ее оборудование шлет данные прямиком в разведку. А в прошлую пятницу ведущие СМИ мира опубликовали новость, что менеджер подразделения Huawei в Польше был арестован за шпионаж в пользу Китая.

Почему США не любят Huawei

Huawei не устает твердить, что китайские власти никогда даже не просили ее шпионить. А попросив, получили бы отказ. Ведь это означает корпоративный суицид. Подобное невозможно утаить, а как только вскроется что-то серьезнее голословных обвинений, новых клиентов компании не видать, а все прежние разорвут с ней отношения.

Помогало это слабо. В 2010 г. Huawei собиралась заключить многомиллиардный контракт с ведущим оператором сотовой связи США Sprint. Министр торговли Гэри Локк позвонил гендиректору Sprint и посетовал, что, мол, членов конгресса беспокоит угроза национальной безопасности. В итоге Sprint заключила сделку с Alcatel-Lucent, Ericsson и Samsung, пишет интернет-издание CNet. В том же году Huawei пыталась купить в США какого-нибудь производителя ПО и беспроводного оборудования, но не преуспела: потенциальные объекты поглощения все как один засомневались, что смогут получить одобрение властей на эти сделки, добавляет Bloomberg.

В 2012 г. комитет палаты представителей США по разведке опубликовал доклад, в котором Huawei записали в число компаний, «которые не придерживаются американских правовых обязательств или международных стандартов делового поведения». Комитет рекомендовал американским спецслужбам внимательно следить за Huawei, а властям – блокировать попытки поглощения в США со стороны Huawei или другого китайского телекоммуникационного гиганта – ZTE.

В наши дни история продолжается. В январе 2018 г. сотовый оператор AT&T передумал продавать смартфоны Huawei со своим контрактом, хотя китайцы уже запустили рекламную кампанию. Опять-таки из-за обеспокоенности парламентариев из комитета по разведке. Отказался от похожих планов и оператор Verizon – по той же причине, сообщало агентство Cnews.