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Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

Ведомости
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Во время испытаний в подмосковном Жуковском у самолета МС-21 не сработал датчик выпуска шасси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта. По его словам, лайнер сел штатно. Информацию о штатной посадке самолета подтвердил и его разработчик – корпорация «Иркут».

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, перед посадкой самолет выработал топливо. В итоге пилотам удалось выпустить все стойки шасси со второй попытки и благополучно посадить лайнер. На борту находились четыре члена экипажа, никто не пострадал. Если бы стойки шасси не удалось выпустить, МС-21 пришлось бы сажать на «брюхо» на запененную полосу.

Проблема возникла в работе датчика шасси, нарушений в работе самих шасси не было, уточнил собеседник ТАСС, близкий к ОАК. По данным агентства, самолет будет отогнан для снятия параметров отказа систем.

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства. Завершение сертификации запланировано на 2020 г.

Как лайнер МС-21 впервые прилетел в Москву

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Финансы
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Сбербанк назвал основную версию утечки данных клиентов

Ведомости
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Основная версия утечки данных о клиентах Сбербанка, о которой ранее сообщил «Коммерсантъ», – преступные действия одного из сотрудников. Об этом говорится в сообщении, которое кредитная организация опубликовала в Facebook.

Сбербанк подтвердил, что данные по учетным записям кредитных карт попали в интернет – речь идет о 200 клиентов. Информация о том, что масштаб утечки больше, в настоящее время не подтверждается, подчеркнула кредитная организация.

Деньги клиентов в безопасности, отметил Сбербанк: доступ к учетным записям по кредитным картам не позволяет злоумышленникам что-либо украсть.

О том, что в интернете продают данные о клиентах Сбербанка, ранее рассказал «Коммерсантъ». Как писала газета, продавец в объявлении сообщал о том, что он реализует данные о более 60 млн кредитных карт. Потенциальным покупателям он предлагал пробный фрагмент базы из 200 строк — все это оказались клиенты Уральского территориального банка Сбербанка. В таблице содержались детальные персональные данные, подробная финансовая информация о карте и операциях.

Форум, где было объявление о продаже базы, заблокировал Роскомнадзор.

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Технологии
Новости

Samsung назвал дату начала продаж смартфона с гибким экраном в России

Ведомости
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Корейский производитель электроники Samsung с 4 октября откроет в России предзаказ на первый смартфон с гибким экраном Galaxy Fold, сообщается на сайте компании. Заявку можно будет оставить на официальном сайте, в салонах компании и сети «М.видео» до 7 октября. В продажу устройства поступят 25 октября.

Цена смартфона – 159 990 руб. Он будет доступен в двух цветах – черном и серебряном. В комплект входят беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кевлара.

Samsung представил первый в мире смартфон с гибким дисплеем еще в конце февраля. Ожидалось, что продажи Galaxy Fold начнутся в апреле, однако компании пришлось их отложить. Журналисты, получившие смартфон на тестирование до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования.

В июле Samsung сообщил, что в смартфон были внесены изменения. В основном они были направлены на то, чтобы сделать экран Galaxy Fold более прочным.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

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Политика
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«Коммерсантъ» узнал об уходе в отставку руководителя московского ЦОДД

Ведомости
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Возглавлявший московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По их словам, Юрьев уходит без конфликтов с руководством. Причину отставки издание не называет. Должность, по информации «Коммерсанта», займет Михаил Кизлык, который до этого был заместителем начальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы.

Пресс-служба ЦОДД и Юрьев от комментариев отказались.

Юрьев стал шестым по счету руководителем ЦОДД, заняв пост пять лет назад, в 2014 г. До этого он работал в банковском бизнесе, в частности в Альфа-банке, Росбанке, Номос-банке, Сбербанке.

Кизлыку 33 года. Он работал в департаменте транспорта Москвы, курировал создание и запуск приложения «Помощник Москвы», позволяющее снимать на телефон нарушения и отсылать фотографии для наказания нарушителей. По данным «Коммерсанта», Кизлык – сын начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка.

ЦОДД создан в 1999 г. и находится в подчинении департамента транспорта Москвы. В его функции входит анализ ситуации на дорогах, работа с дорожными знаками, светофорами и разметкой, разработка парковочных норм и рекомендаций по повышению эффективности и безопасности дорожного движения.

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Политика
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Эксперты ОГФ представили предложения по гуманизации тюрем

Ведомости
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Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ) выпустили доклад под названием «Преступление и наказание: что делать с российскими тюрьмами?» (есть у «Ведомостей»), в нем представлены предложения по гуманизации исправительных учреждений в России. Автор доклада – сотрудник Центра перспективных управленческих решений Ольга Шепелева.

Большое внимание в документе уделяется социальной адаптации осужденных, которая в России, по мнению правозащитников, носит фрагментарный характер и охватывает лишь небольшую долю освободившихся лиц. Эксперты предлагают принять закон о социальной реабилитации, который бы создавал условия и стимулы для развития работы с осужденными. Также предлагается учредить специальную службу на федеральном уровне, которая бы оказывала помощь людям, вышедшим из мест лишения свободы.

В докладе говорится о необходимости организовывать пространство и пропускной режим в исправительных колониях таким образом, чтобы они не препятствовали социализации заключенных.

Автор также обращает внимание на то, что 22% приговоренных в течение года (более 160 000) – это ранее судимые лица, которые имели неснятые/непогашенные судимости. Необходимо снижать уровень рецидива, следует из доклада. Выступают эксперты и за то, чтобы чаще применять условно-досрочное освобождение в отношении отбывающих наказание (с сегодняшних 30% предлагается увеличить этот показатель до 50%). При этом базовым режимом правозащитники предлагают сделать не колонию общего режима, а колонию-поселение, потому что такой вид наказания не предполагает жесткой изоляции. Сейчас в колониях-поселениях содержится только 6% осужденных, предлагается довести этот показатель до 60%.

Говоря о работе следственных изоляторов, автор доклада отмечает, что в крупных городах они, как правило, переполнены, а условия в них не соответствуют международным стандартам. В пример приводятся СИЗО в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Калининградской и Кемеровской областях, Москве и Подмосковье.

Численность работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) автор предлагает с нынешних 300 000 постепенно уменьшать пропорционально сокращению численности осужденных. При этом зарплаты сотрудников ФСИН должны вырасти, а их профессиональная подготовка – улучшиться.

Новости СМИ2
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Бизнес
Новости

Гендиректор En+ рассказал о мобилизации и развитии компании из-за санкций

Ведомости
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Основанная Олегом Дерипаской En+ полностью восстановилась после санкций США и стала сильнее, заявил гендиректор компании Владимир Кирюхин в интервью Financial Times. По его словам, благодаря санкциям En+ приобрела «новый корпоративный менеджмент, новые навыки, новые стремления и даже новую парадигму». «Это был бесплатный пиар для нас. Мы – первая компания в мире, которая была под санкциями и которая избавилась от них», – отметил гендиректор.

Кирюхин подчеркнул, что En+ целиком восстановила и свою базу клиентов, и финансовые ресурсы. «Практически все последствия, к которым привел санкционный период, были устранены. Без санкций мы бы развивались, но медленней. Такой внешний толчок мобилизует менеджмент и всех участников процесса», – подчеркнул он, добавив, что санкции стали «своего рода катализатором».

Нынешняя роль Дерипаски – исключительно роль акционера, заверил гендиректор En+: бизнесмен не выходит за пределы имеющегося у него права выражать мнение через четырех представителей в совете директоров, ни один из которых не имеет решающего голоса. «После того как санкции были сняты (я могу сказать это под любой присягой), я ни разу не почувствовал какого-либо менеджерского влияния с его стороны и не получил ни одного распоряжения от него», – подчеркнул Кирюхин. По его словам, Дерипаска «очень беспокоится о своей компании, ведь это его детище». «Но, чтобы он сказал "Владимир, сделай вот это", такого не бывает», – заключил гендиректор.

В настоящее время наибольшее беспокойство En+ вызывает состояние мировой экономики и возможность глубокой рецессии, рассказал Кирюхин. «Самый большой страх – то, что прогнозы по глобальной рецессии сбываются. Она может очень сильно ударить по нам, так как глобальная экономика влияет на спрос на алюминий – чем слабее экономика, тем меньше алюминия потребляется. Это объективный риск», – констатировал он.

То, что для En+ есть какие-либо политические риски, гендиректор исключил. «Они [эти риски] уже воплотились в жизнь, и мы уже восстановились. Мы не хотим, чтобы такая ситуация повторилась. Но мы знаем, как из нее выпутаться», – добавил он.

En+ объединяет ранее подконтрольные Олегу Дерипаске активы в электроэнергетике и металлургии. В частности, в нее входит один из крупнейших в мире производителей алюминия – UC Rusal (почти 6% мирового производства, 3,9 млн т в 2018 г.). Санкции против Дерипаски и восьми его компаний были введены в апреле 2018 г. В январе этого года с трех его компаний – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними.

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Политика
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Похититель картины Куинджи обжаловал приговор

Ведомости
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Уроженец Крыма Денис Чуприков, осужденный на три года колонии строгого режима за кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд. Апелляция была подана 3 октября, дата рассмотрения пока не назначена.

Замоскворецкий суд Москвы 25 сентября приговорил Чуприкова к трем годам колонии строгого режима. Прокурор призывал дать обвиняемому четыре года колонии, защита просила об условном наказании – по словам адвоката, степень общественной опасности преступления была преувеличена.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена 27 января. На видеозаписи из музея видно, как мужчина снял полотно со стены на глазах у посетителей, вытащил из рамы и унес. Похитителя приняли за работника музея, поиски картины начались только спустя несколько минут, когда смотрители и охрана поняли, что произошло. Подозреваемого задержали на следующий день в Подмосковье, картину нашли и вернули в галерею. На допросе Чуприков рассказал, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами.

Картина Куинджи была выставлена в Третьяковке на временной выставке. После ее окончания полотно вернулось в Русский музей в Санкт-Петербурге, где оно обычно и находится. После похищения на картине не было обнаружено существенных повреждений, только небольшие потертости, сообщала Третьяковская галерея.

Десять самых громких музейных краж

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал подробности допроса командира сгоревшего SSJ100

Ведомости
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Следственный комитет 2 октября предъявил обвинение Денису Евдокимову – командиру самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сгоревшего в «Шереметьево». Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекших по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 263 УК). Пилот вину не признал и на допросе озвучил свою версию случившегося, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в обвинении сказано, что самолет садился с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки. Именно это, по версии следствия, привело к так называемому козлению – подпрыгиванию самолета от ударов о взлетно-посадочную полосу. После очередного прыжка стойки шасси подломились, а из топливных баков произошла утечка керосина, который загорелся. Большинство пассажиров погибли от термических ожогов, установила экспертиза.

Родственники погибших и выжившие члены экипажа признаны следствием потерпевшими, отмечает издание. Ожидается, что они в ближайшее время заявят исковые требования к Евдокимову.

Командир воздушного судна вину не признал. По его словам, SSJ100 при посадке вел себя «некорректно» – не слушался бортовой ручки управления. Массовую гибель пассажиров Евдокимов объяснил тем, что кто-то в панике открыл заднюю дверь в салоне: это привело к образованию воздушного потока, который раздул пламя. Пилот утверждает, что корпус самолета долго мог выдерживать большую температуру, если бы не ошибка с дверью.

Защита Евдокимова просит провести дополнительную экспертизу узлов крепления шасси, которые вместо того, чтобы безопасно подломиться или отлететь от ударов, пробили топливные баки. Также адвокаты настаивают на новой проверке материалов салона на горючесть и исправности электродистанционных систем управления самолетом.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек, еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Технологии
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Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Ведомости
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Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом. Положение об этом появилось в новом проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.», обратил внимание РБК.

Предложение Минфина – изменить российские законы так, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери, подчеркивает министерство.

Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос РБК, когда ожидать конкретных законодательных инициатив. РБК запросил мнение у представительств ИТ-холдингов в России. Пресс-служба «Google Россия» воздержалась от комментариев.

В настоящее время технологические гиганты платят налог на прибыль по месту регистрации штаб-квартиры. Поэтому многие компании переносят штаб-квартиры в низконалоговые юрисдикции: Google, Facebook и Microsoft, в частности, зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль – 12,5%. Налог на прибыль в России платят только российские «дочки» транснациональных компаний.

В феврале тему налогов для Google и Facebook поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодня что получается? Крупные компании – Google и Facebook – работают на территории европейских стран, они работают и в Словацкой Республике, и в России, притом налоги не платят… Обсуждение этого вопроса носит крайне актуальный характер», – подчеркивал он.

С 1 января 2017 г. в России был введен «налог на Google» – НДС, который бизнес платит с проданных людям в интернете игр, музыки, книг и т. д. За 2018 г. иностранцы выплатили 12 млрд руб. такого НДС – на 2,6 млрд руб. больше, чем в 2017 г.

Бизнес
Новости

TripAdvisor запретил продажу билетов в парки развлечений с китообразными

Ведомости
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Туристический сервис TripAdvisor вводит запрет на продажу билетов в парки водных развлечений, где используются китообразные – киты, дельфины и морские свинки. Об этом говорится в сообщении платформы. «Таким образом, – поясняется в сообщении, – любому коммерческому предприятию, которое либо разводит, либо предоставляет китообразных для публичного показа, будет запрещено продавать билеты».

Решение принято после «широких консультаций с различными экспертами», включая морских биологов, зоологов и специалистов по охране природы, отмечает TripAdvisor. «Обширные доказательства, представленные экспертами, были убедительными. Китам и дельфинам плохо в неволе, и мы надеемся увидеть будущее, в котором они будут жить так, как должны, – свободно и в дикой природе», – цитируется в сообщении Дермот Хэлпин, отвечающий в TripAdvisor, в частности, за направление, связанное с парками развлечений.

Планируется, что новые правила вступят в полную силу к концу 2019 г., сообщает сервис.

TripAdvisor подчеркивает, что, вводя новую политику, планирует стимулировать индустрию к созданию альтернатив – «приморских заповедников». Поэтому у новых правил есть исключения. Запрет не касается тех компаний, которые «обеспечивают всех своих китообразных постоянной морской средой обитания», а также не ведут процесс разведения, не обучают животных выступать на каких-либо шоу и исключают все формы физического взаимодействия между гостями и животными.

Технологии
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных о клиентах Сбербанка

Ведомости
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В интернете продается база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна. Продавцы базы заявляют, что у них есть доступ к данным 60 млн кредитных карт.

Объявление о продаже появилось на заблокированном Роскомнадзором форуме. Потенциальным покупателям предлагают пробный фрагмент из 200 строк. База разбита на 11 частей, ровно столько у Сбербанка территориальных банков, отмечает издание. В Сбербанке изданию сообщили, что изучают информацию. Представитель банка сказал, что внешний взлом систем невозможен, так как базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети. Хищение возможно только если к нему причастен один из сотрудников банка, сообщил он. Кроме этого, заявленный объем скомпрометированных карт невозможен, так как общий объем активных кредитных карт в несколько раз меньше. В Роскомнадзоре пообещали проверить информацию.

В июле 2018 г. «Коммерсантъ» писал о личных данных россиян, оказавшихся в поисковой выдаче «Яндекса». Среди обнародованных документов – сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Утечку персональных данных обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев, который утверждал, что с помощью «Яндекса» можно получить личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ и др. В Сбербанке эту информацию опровергли.

Бизнес
Новости

Samsung закроет производство смартфонов в Китае

Ведомости
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Samsung прекратит производство мобильных телефонов в Китае, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление корпорации. Такое решение принято из-за усиления конкуренции с местными производителями смартфонов, а также экономического спада в Китае.

Завод расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. В июне Samsung сообщил о сокращении производства и числа сотрудников на предприятии. В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны. Согласно исследования компании Counterpoint, доля Samsung на китайском рынке сократилась до 1%. В 2013 г. этот показатель достигал 15%. По словам аналитика Cape Investment & Securities Пак Сунг-Скора, маловероятно, что Samsung сможет восстановить свою долю на рынке. В Китае люди покупают недорогие смартфоны от отечественных брендов и дорогие от Apple или Huawei, сказал он.

В марте о закрытии производства в Китае также заявили в Sony. Компания планирует производить смартфоны только в Таиланде. В июне Nikkei сообщал, что Apple рассматривает возможность переноса 15–30% производства из Китая на Тайвань. Корпорация изучает площадки во Вьетнаме, Индии, Мексике, Индонезии и Малайзии.

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