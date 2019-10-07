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AP: связанные с Трампом бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Группа американских предпринимателей, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской нефтяной компании «Нафтогаз», сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Целью было дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа, отмечает издание.

По данным агентства, такие действия предпринимались весной 2019 г., к ним были причастны американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III, являющиеся клиентами Джулиани.

В начале марта они продвигали идею замены Андрея Коболева в должности председателя правления «Нафтогаза» на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании. Но их планы пришлось отменить после того, как Петр Порошенко проиграл президентские выборы. Издание указывает, что министр энергетики США Рик Перри также был заинтересован в том, чтобы создать «дружественную команду» в «Нафтогазе», и даже предлагал в совет директоров украинской компании американца.

Информация о попытках вмешательства в дела украинской компании появилась на фоне расследования, которое ведется в отношении президента США Дональда Трампа. Из-за его июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским разгорелся политический скандал. Он стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Его обвиняют в том, что во время звонка он пытался заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих выборах. Белый дом опубликовал расшифровку этого разговора. Трамп действительно упоминает Байдена в том разговоре.