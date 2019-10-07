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«Рено Россия» объявила о смене гендиректора

Новым гендиректором «Рено Россия» станет Ян Птачек, бывший исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу, сообщила компания. Он приступит к работе 1 ноября. Андрей Панков, которого сменит Птачек, уходит из компании по причинам личного характера.

О возможном назначении Птачека на пост гендиректора «Рено Россия» «Ведомости» писали в середине сентября. Собеседник газеты связывал уход Панкова с тем, что нынешний президент Renault Тьерри Боллоре постепенно меняет управленцев, которые пришли при его предшественнике – Карлосе Гоне. Другой собеседник объяснил перестановки тем, что на должностях такого уровня в Renault принято менять людей каждые четыре-пять лет.

Новым исполнительным вице-президентом «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу станет Оливье Морне. Он работал в PSA Peugeot Сitroen с 1996 г., а последние несколько лет занимал должность главного исполнительного директора совместного предприятия Changan Automobile и Groupe PSA в Китае.