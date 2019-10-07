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Бизнес
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«Рено Россия» объявила о смене гендиректора

Ведомости
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Новым гендиректором «Рено Россия» станет Ян Птачек, бывший исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу, сообщила компания. Он приступит к работе 1 ноября. Андрей Панков, которого сменит Птачек, уходит из компании по причинам личного характера.

О возможном назначении Птачека на пост гендиректора «Рено Россия» «Ведомости» писали в середине сентября. Собеседник газеты связывал уход Панкова с тем, что нынешний президент Renault Тьерри Боллоре постепенно меняет управленцев, которые пришли при его предшественнике – Карлосе Гоне. Другой собеседник объяснил перестановки тем, что на должностях такого уровня в Renault принято менять людей каждые четыре-пять лет.

Новым исполнительным вице-президентом «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу станет Оливье Морне. Он работал в PSA Peugeot Сitroen с 1996 г., а последние несколько лет занимал должность главного исполнительного директора совместного предприятия Changan Automobile и Groupe PSA в Китае.

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Политика
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Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

Ведомости
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В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону. Конфликт произошел около 15.00 (11.00 мск), предположительно на бытовой почве, уточнил он.

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что сотрудники правоохранительных органов задержали 50 человек. Очевидцы в соцсетях сообщили также, что драка сопровождалась стрельбой. После конфликта на место прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа, а сотрудники ГИБДД перекрыли движение. По данным источника агентства, оружие применили не участники драки, а участковый – он сделал предупредительный выстрел.

Причиной драки стал конфликт двух торговцев, один из которых не платил другому за аренду склада, рассказал изданию «Тайга.инфо» информированный источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На Хилокском оптово-розничном рынке, одном из крупнейших в Новосибирске, торгуют фруктами и овощами, продукты отсюда развозят по магазинам Новосибирска и всей Новосибирской области.

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Финансы
Новости

ВС отправил на пересмотр спор об оплате услуг юристов АСВ из конкурсной массы банков

Ведомости
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России по жалобе одного из кредиторов Пробизнесбанка отправила на новое рассмотрение спор о допустимости выплат консультантам в зависимости от поступлений в конкурсную массу банкрота, сообщает «Интерфакс».

Кредитор-заявитель – ООО «Автоцентр» – дошел до Верховного суда из-за принципиальной позиции: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не должно платить нанятым юристам процент от поступивших в конкурсную массу средств.

Пробизнесбанк в 2015 г. был лишен лицензии и признан банкротом. Тогда же АСВ привлекло к конкурсному производству юридическую фирму «Кворум дебт менеджмент групп» (впоследствии права и обязанности по договору перешли к Московской коллегии адвокатов «Кворум»). По договору юристы получали по 8,5 млн руб. в месяц плюс 15% от фактически поступивших денег в конкурсную массу. К концу 2017 г. «Кворум» получил 312,9 млн руб. переменного вознаграждения, указано в иске, эти выплаты и оспаривает «Автоцентр», выяснили ранее «Ведомости».

«Автоцентр» счел, что переменная часть вознаграждения консультантов представляет собой «гонорар успеха», который выплачивается юристам в случае достижения положительного результата в судебном споре. Такого рода премирование недопустимо в процедурах банкротства, указывал заявитель. Предыдущие три инстанции отказали компании в удовлетворении требований.

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Политика
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Песков прокомментировал требование запретить систему распознавания лиц в Москве

Ведомости
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Системы распознавания лиц, аналогичные действующей в Москве, зарекомендовали себя в сфере обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал требование москвички Алены Поповой запретить властям использовать технологию распознавания лиц, поскольку работа этой системы противоречит Конституции.

Песков подчеркнул, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц помогает ловить преступников и предотвращать теракты по всему миру, передает «Интерфакс». Представитель Кремля добавил, что москвичка имеет право обратиться в суд для рассмотрения своей жалобы.

О требовании Поповой «Ведомостям» рассказал юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий ее интересы в суде. По словам Дарбиняна, она оспорила в Савеловском суде законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. По ее мнению, обработка биометрии без письменного согласия граждан нарушает их право на частную жизнь, а также закон о персональных данных.

Поводом для жалобы стала личная ситуация москвички. Весной 2018 г. она провела одиночный пикет у Госдумы. Тверской суд оштрафовал ее за это на 20 000 руб. Рассматривая ее дело, суд изучил записи с камер видеонаблюдения с 32-кратным увеличением изображения лица Поповой. По мнению Поповой, в ее отношении применялась технология распознавания лиц. Применение этой технологии в Москве по умолчанию и в режиме реального времени незаконно, считает она.

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Политика
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Кремль прокомментировал задержание и допрос депутата Госдумы в США

Ведомости
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В Кремле считают неприемлемыми задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата», – сказал Песков.

Ранее российское посольство сообщило, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прилетевшую в США, в аэропорту Нью-Йорка допросил сотрудник ФБР. Детали и причины допроса не раскрываются, Юмашева отказалась от комментариев. Посольство России направило ноту протеста в госдепартамент США.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценил действия спецслужб США как циничную провокацию. По его словам, Юмашева получила приглашение на форум «Диалог Форт-Росс», американское посольство выдало ей визу, поэтому она находилась в Нью-Йорке на законных основаниях. Юмашева координирует в парламенте рабочую группу по связям с конгрессом США.

В МИД России также выразили протест в связи с допросом российского парламентария. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали этот инцидент очередной «враждебной акцией», нацеленной на ухудшение отношений двух стран.

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Политика
Новости

Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки

Ведомости
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Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».

В свою очередь директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил изданию, что Москва рассчитывает на скорое освобождение Юзик. Он отметил, что это может произойти на этой неделе.

О задержании Юзик в столице Ирана 4 октября сообщил журналист Борис Войцеховский. По его словам, Юзик заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы.

Журналистка ранее несколько лет работала в Тегеране корреспондентом и 29 сентября снова приехала туда по частному приглашению. О целях визита Юзик не сообщалось. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже прямо из гостиницы журналистку забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

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Технологии
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Нобелевскую премию по медицине дали за исследование реакции клеток на кислород

Ведомости
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Лауреатами Нобелевской премии 2019 г. в области физиологии и медицины стали американец Уильям Келин (Гарвардская медицинская школа), британец сэр Петер Ратклифф (Оксфордский университет) и американец Грегг Семенза (Университет Джонса Хопкинса), они исследовали, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода. Трансляция объявления лауреатов велась на сайте Нобелевского комитета.

Премия была присуждена «за открытия того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода», заявил представитель комитета. В частности, ученые нашли молекулярный механизм, регулирующий активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Открытия лауреатов проложили путь для создания новых стратегий борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями, говорится в пресс-релизе на сайте комитета.

Премию в этой номинации присуждают с 1901 г. За это время ее вручали 109 раз. Самым молодым получателем награды в 1923 г. стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина. В 2018 г. награду получили Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хондзё, они занимались разработкой терапии рака путем активации иммунного ответа. Отечественные ученые становились лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине лишь дважды: награды удостоились Иван Павлов («за работу по физиологии пищеварения», 1904 г.) и Илья Мечников, получивший премию совместно с немцем Паулем Эрлихом «за труды по иммунитету» в 1908 г.

Лауреат Нобелевской премии по физике будет объявлен 8 октября, по химии – 9 октября, по литературе – 10 октября. Лауреата премии мира назовут 11 октября. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., станет известен 14 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреаты получат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Нобеля. Король Карл XVI Густав вручит им также золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

За что присудили Нобелевские премии в 2018 году

Политика
Новости

Белых оценил в тысячу лет срок выплаты штрафа государству

Ведомости
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится 1000 лет, сообщает РБК.

Издание отмечает, что осужденный за взятку и приговоренный к штрафу в размере 48,2 млн руб. Белых работает в колонии библиотекарем. При этом часть зарплаты – 4800 руб. – отдает на оплату штрафа. «Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно 1000 лет», – отметил он.

По словам Белых, он просил суд предоставить рассрочку или отложить выплату штрафа, но суд ему отказал. Он также рассказал, что его имущество будет продано и пойдет на оплату штрафа, но этих средств все равно не хватит. По его оценке, от продажи его имущества удастся получить не более 5–7 млн руб.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выставила на торги автомобиль и личные вещи Белых. В частности, на торги выставлен Псалтырь 1779 года, изготовленный из дерева коричневого цвета, с начальной стоимостью 2000 руб., наручные часы Blancpain Aqua Lung серебристого цвета в футляре (их начальная стоимость – 552 600 руб.). ФССП также выставила автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска, его начальная цена – 901 700 руб.

Белых стал губернатором Кировской области в декабре 2008 г., в 2014 г. его избрали на второй срок. Летом 2016-го политик был задержан и обвинен в получении взяток на общую сумму 600 000 евро, после чего указом президента Владимира Путина снят с должности «в связи с утратой доверия». В феврале 2018 г. Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб.

Никита Белых в суде

Финансы
Новости

Qiwi призвала ЦБ убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

Ведомости
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Ассоциация «Финтех» (АФТ, создана по инициативе ЦБ и объединяет участников рынка) предложила регулятору отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой ЦБ объявил в сентябре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на перечень предложений. Подлинность документа изданию подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения этих мер с ЦБ.

Источник, близкий к обсуждению, отметил, что автор мер по электронным кошелькам – платежный сервис Qiwi. Пресс-служба Qiwi подтвердила «РИА Новости» эту информацию. «По запросу ассоциации «Финтех» мы выдвинули целый ряд предложений и идей, направленных на устранение невыполнимых, неоптимальных, избыточных норм», – уточнил собеседник агентства.

АФТ попросила ЦБ разрешить физлицам пополнять электронные кошельки наличными без идентификации, если кошелек открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает 5000 руб. Организация также призывает отменить процедуру упрощенной идентификации пользователей для переводов между физлицами, которая станет обязательной с августа 2020 г. В Qiwi отмечают, что такие операции – наиболее востребованная услуга в платежных системах, а требование проходить процедуру идентификации приведет к оттоку клиентов и возврату к расчетам в наличной форме.

Еще одна просьба участников рынка – изменить лимиты по операциям с электронными деньгами, которые действуют с 2011 г. Пользователи электронных кошельков, прошедшие процедуру упрощенной идентификации, могут держать на счету не более 60 000 руб., а также совершать в месяц операции на сумму не более 200 000 руб. Суммы оплаты за ЖКУ значительно выросли, а курс рубля упал, подчеркивается в документе. РБК направил запрос в ЦБ.

Бизнес
Новости

Фридмана могут допросить по испанскому делу Zed WorldWide в октябре

Ведомости
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Предприниматель Михаил Фридман может в октябре принять участие в предварительных слушаниях по делу Zed WorldWide, пишет Financial Times (FT). Издание указывает, что испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет Фридмана в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 г.

В принадлежащей Фридману компании LetterOne сообщили FT, что изучили обвинения в адрес бизнесмена и считают их необоснованными.

В августе «РИА Новости» и El Pais сообщили, что испанская прокуратура направила запрос о вызове Фридмана в суд для дачи показаний в качестве подозреваемого. По версии прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Прокурор указывал, что Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WorldWide».

Представитель Фридмана говорил Forbes, что бизнесмен не получал повестку с вызовом в испанский суд по делу Zed WorldWide. Как сообщал изданию источник, близкий к акционерам LetterOne, которая управляет зарубежными активами Фридмана и его партнеров, новое рассмотрение дела Zed WorldWide инициировали противники бизнесмена, чтобы помешать LetterOne стать единоличным владельцем испанского продуктового ритейлера DIA.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.

Фридман занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $15 млрд.

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Бизнес
Новости

AP: связанные с Трампом бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Ведомости
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Группа американских предпринимателей, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской нефтяной компании «Нафтогаз», сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Целью было дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа, отмечает издание.

По данным агентства, такие действия предпринимались весной 2019 г., к ним были причастны американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III, являющиеся клиентами Джулиани.

В начале марта они продвигали идею замены Андрея Коболева в должности председателя правления «Нафтогаза» на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании. Но их планы пришлось отменить после того, как Петр Порошенко проиграл президентские выборы. Издание указывает, что министр энергетики США Рик Перри также был заинтересован в том, чтобы создать «дружественную команду» в «Нафтогазе», и даже предлагал в совет директоров украинской компании американца.

Информация о попытках вмешательства в дела украинской компании появилась на фоне расследования, которое ведется в отношении президента США Дональда Трампа. Из-за его июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским разгорелся политический скандал. Он стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Его обвиняют в том, что во время звонка он пытался заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих выборах. Белый дом опубликовал расшифровку этого разговора. Трамп действительно упоминает Байдена в том разговоре.

Политика
Новости

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомости
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Естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 г., передает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 г. Документ был внесен правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета.

«Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 г.», – говорится в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития.

По данным Минэкономразвития, демографические показатели сильно влияют на социально-экономическое развитие России. В последнее время есть устойчивая тенденция старения и ухудшение возрастной структуры населения. Минэкономразвития также считает демографическими вызовами снижение численности женщин в возрасте 20–34 лет и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах. По оценке ведомства, рост численности населения в 2020–2023 гг. будет происходить за счет прироста мигрантов, а с 2024 г. – за счет как естественного, так и миграционного прироста.

В 2018 г. среднегодовая численность населения России составила 146,8 млн человек, в 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 147,7 млн человек, в 2024 г. – 148,7 млн человек, говорится в документе. По прогнозу ведомства, численность трудоспособного населения в России в 2019 г. составит 82 млн человек, в 2020 г. – 82,5 млн человек, в 2024 г. – 85,3 млн человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самой низкой рождаемостью. По итогам 2018 г. лидируют Тамбовская и Ленинградская области, уточнила она. Регионами с самой высокой рождаемостью являются республики Северо-Кавказского федерального округа, Алтай, Тыва и Бурятия.

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