Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы из-за роста цен на керосин
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на керосин за прошлый год. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, документ опубликован на сайте Кремля. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Однако суммы компенсаций в указе нет.
По итогам 2018 г. убытки российских авиакомпаний составили около 50 млрд руб., из них 43 млрд руб. пришлось на десять крупнейших перевозчиков, сообщал РБК со ссылкой на источник. Среди основных причин убытков – рост стоимости керосина, так как на топливо приходится около трети затрат перевозчиков.
В ходе прямой линии летом 2019 г. Путин уже говорил о необходимости поддержки авиаперевозчиков. Цены на топливо растут из-за инициированного правительством налогового маневра – обнуления экспортной пошлины на нефть до 2024 г. при одновременном росте НДПИ. В сентябре Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о механизмах компенсаций авиакомпаниям растущей цены топлива. Согласно поправкам уровень демпфера (компенсация нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок) снижен с 48 300 до 40 000 руб. за тонну авиакеросина.