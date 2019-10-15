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FT: Saudi Aramco может 20 октября официально объявить об IPO

Правительство Саудовской Аравии на этой неделе должно официально одобрить проведение IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. После этого свое разрешение даст совет директоров компании, и она объявит о своих планах 20 октября.

Таким образом, Саудовская Аравия все ближе к реализации шага, предложенного наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом вместе с другими экономическими реформами еще три года назад.

Эр-Рияд хочет разместить на саудовской бирже Tadawul до 3% акций Saudi Aramco уже в ноябре, пишет FT. Банкиры утверждают, что спрос со стороны местных инвесторов высокий. Правда, в сентябре издание сообщало, что саудовские власти оказывают давление на богатейшие семьи страны с целью заставить их купить акции компании. Затем Саудовская Аравия хочет провести листинг за границей. Фаворитом считается биржа в Токио.

Всего Saudi Aramco собирается разместить 5% акций. Но пока неясно, будет ли она оценена в $2 трлн, как того хочет принц Мухаммад, отмечает FT. Работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн. Иностранные инвесторы обеспокоены влиянием государства на стратегию Saudi Aramco и сентябрьскими атаками на нефтяные объекты компании, ответственность за которые Саудовская Аравия возлагает на Иран. Хотя генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в понедельник, накануне визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, что ряд российских инвесторов проявляют интерес к этому IPO.

В начале октября The Wall Street Journal сообщала, что Saudi Aramco должна 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. После чего в ноябре проведет роуд-шоу с целью оценить интерес инвесторов и определить стоимость акций.