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FT узнала о попытках властей принудить богатейшие саудовские семьи к участию в IPO Saudi Aramco

Власти Саудовской Аравии оказывает давление на богатейшие семьи страны, чтобы они поучаствовали в IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По их словам, делается это для выполнения плана, по которому госкомпания должна быть оценена в $2 трлн. Этот план находится под угрозой после атаки дронов на два месторождения Saudi Aramco в ночь на 14 сентября, отметили они.

Среди тех, кто подвергается давлению, — миллиардер Аль-Валид бен Талал, который был одним из задержанных в отеле Ritz-Carlton в Саудовской Аравии в 2018 г. в рамках антикоррупционного расследования. Многие его активы остаются замороженными, и источники FT говорят, что ему было предложено использовать их, чтобы поучаствовать в IPO. Представитель компании Аль-Валида бен Талала не ответил на запрос о комментарии.

По словам саудовского финансиста, переговоры об участии в IPO велись с десятками богатейших саудовских семей. «Это большая группа людей из топ-50», — отметил он.

Одному из бизнесменов было предложено вложить $100 млн, рассказал FT его советник. По его словам, этот бизнесмен также был одним из задержанных в Ritz-Carlton и в рамках сделки с властями передал свои активы и платит ежемесячный взнос. «Теперь его призывают исполнить свой патриотический долг перед королевством. Но есть предел тому, насколько патриотичным он хочет быть», — подчеркнул советник.

Saudi Aramco отказалась от комментариев. Правительство страны не ответило на запрос.

О планах провести IPO Saudi Aramco власти Садоувской Аравии объявили три года назад. В результате этого первичного размещения должна была появиться самая дорогая в истории публичная компания.

В ночь на 14 сентября произошла атака дронов на месторождения саудовской нефтяной госкомпании. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. По мнению властей Саудовской Аравии, к атаке причастен Иран. Иран причастность отрицает. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы-повстанцы.