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Bloomberg узнал о планах Saudi Aramco заплатить $450 млн консультантам по IPO

Нефтяная компания Saudi Aramco может выплатить до $450 млн консультантам по IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом подготовки первичного размещения акций компании. По их данным, нефтяная компания должна заплатить от $350 млн до $450 млн группе из более чем 20 банков, работающих над IPO.

Агентство указывает, что по условиям соглашений банки получат около 1% от $40 млрд, которые Saudi Aramco рассчитывает получить благодаря размещению акций. Такой размер комиссии считается не слишком высоким, однако, по данным Bloomberg, инвестбанкиры со всего мира стремились принять участие в подготовке IPO этой компании, поскольку в результате Saudi Aramco может стать самой дорогой компанией в мире. Ожидается, что основную часть выплат за подготовку IPO получат JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Как выяснила ранее Financial Times, правительство Саудовской Аравии на этой неделе может официально одобрить проведение IPO Saudi Aramco. После этого свое разрешение даст совет директоров компании, об IPO будет объявлено 20 октября. Эр-Рияд намерен разместить на саудовской бирже Tadawul до 3% акций Saudi Aramco уже в ноябре. Всего разместить планируется 5% акций. Наследный принц Мухаммад ибн Салман надеется, что компанию оценят в $2 трлн, пишет FT, но работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн.

В начале октября The Wall Street Journal писала, что Saudi Aramco может 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. После чего в ноябре проведет роуд-шоу для оценки привлекательности акций компании для инвесторов.