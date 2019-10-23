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Власти Москвы потратят на программу «Моя улица» 107 млрд рублей

Власти Москвы выделят на реализацию программы «Моя улица» 107,2 млрд руб., из них 45,5 млрд руб. – в 2021 г., пишет РБК со ссылкой на проект столичного бюджета на 2020–2022 гг. Это рекордная сумма за все время исполнения программы с 2015 г., заявил изданию источник в мэрии. «Это крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы», – отметил он. Программа была сформирована с учетом мнения москвичей, добавил источник. Рекордные расходы он объяснил увеличением территории программы в 2021 г. «В 2020 г. восстановление исторического облика улиц запланировано на восьми объектах площадью 13 га, в 2021 г. благоустройству подлежат уже 38 объектов площадью 44,9 га», – пояснил источник издания.

Предыдущий рекорд по расходам на программу был зафиксирован в 2017 г. – 42,2 млрд руб. Согласно законопроекту об исполнении городского бюджета, в 2018 г. на реализацию «Моей улицы» (около 80 проектов по благоустройству) было заложено 27,6 млрд руб. Деньги были потрачены в основном на благоустройство улиц в спальных районах столицы, в центре Москвы проводились работы только по подготовке к чемпионату мира по футболу. В 2018–2020 гг. на реализацию программы предусмотрено выделение 71 млрд руб.

В частности, на содержание и благоустройство территории жилых домов в 2020–2022 гг. в бюджете Москвы заложено 177,4 млрд руб., на благоустройство парков и озеленение – 18,6 млрд руб., на благоустройство административных округов – 60 млрд руб., на содержание памятников и зон отдыха – 6,2 млрд руб., на благоустройство территорий образовательных учреждений – 8,7 млрд руб.

Изначально программа «Моя улица» была рассчитана до 2018 г. Но в 2017 г. заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.

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