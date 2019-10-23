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Alibaba создаст с российскими партнерами совместное предприятие в сфере финансов

Холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова, Mail.ru Group, «Мегафон», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и AliPay (входит в Alibaba Group) создадут совместное предприятие (СП) в сфере финансов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, стороны 8 октября подписали соответствующее рамочное соглашение. По его условиям, доля USM в СП составит 51,05%, AliPay – 30%, РФПИ – 7%, «Мегафона» – 6%, Mail.ru Group – 5,95% (за счет внесения доли в системе платежей «Инплат технологии»). На конец прошлого года интернет-холдингу принадлежало 17,76% в кипрской Inplat Holdings Limited, которая косвенно владеет 50% «Инплат технологий», отметил один из собеседников газеты. В USM, AliPay, РФПИ, «Мегафоне» и Mail.ru Group не стали комментировать информацию об СП.

Крупнейшим акционером платежного СП с долей 40% станет Mail.ru Group, говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи. По данным «Коммерсанта», 35% платежного СП будет в собственности создаваемого финансового СП. Еще 20% платежного СП получит AliPay, доля РФПИ составит 5%.

«До создания AliExpress Russia обработкой платежей площадки AliExpress в России занималась AliPay. В будущем все платежи AliExpress Russia станут проходить через платежное СП, контроль в котором будет у российских акционеров», – заявил один из источников. По его информации, финансовое СП будет контролироваться российскими акционерами, его гендиректора номинирует USM. Финансовое СП создается как часть инфраструктуры платежного СП для обработки его транзакций и «создания связанных с ним сервисов», подтвердили другие источники издания. Создание такой структуры поможет оптимизировать работу внесенных в платежное СП сервисов VK Pay и «Деньги@Mail.ru» при помощи экономии на комиссиях и упрощении операционного взаимодействия, отметили они. Не исключено, что в проект будут привлечены банки-партнеры, добавили источники.

Ранее, 9 октября, Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафон» и РФПИ объявили о завершении инвестиции в создание СП в сфере электронной коммерции – AliExpress Russia. Тогда стороны объявили о планах создать еще один совместный бизнес в России – в сфере платежных систем. Создаваемое СП будет предоставлять цифровые платежные услуги и электронные кошельки российским пользователям.