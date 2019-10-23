Бизнес

Новости

«Лукойл» выходит из проекта с Saudi Aramco в Саудовской Аравии

«Лукойл» находится в процессе выхода из совместного с Saudi Aramco проекта в Саудовской Аравии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента российской компании Вагита Алекперова.

По словам бизнесмена, речь идет о крупном геологоразведочном проекте. Было открыто «сложно построенное» месторождение со сверхглубокими пластами, уточнил Алекперов. Saudi Aramco и правительство Саудовской Аравии не смогли создать условия для экономически целесообразной разработки, пояснил он. «Мы сейчас ведем процесс передачи проекта королевству. Надеюсь, что до конца года он завершится», – добавил Алекперов. По его словам, сейчас компания обсуждает с Saudi Aramco сотрудничество на африканском континенте и в третьих странах, в частности «совместное участие в Узбекистане». «Но это пока в стадии изучения и переговоров», – добавил он.

«Лукойл» владеет 80% в совместном предприятии с Saudi Aramco – Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd. (Luksar). В 2009 г. российская компания сообщила об обнаружении двух месторождений в Саудовской Аравии – Тухман и Мушаиб. Их запасы по категории С1 плюс С2 составляют 70 млн т конденсата и 300–400 млрд кубометров газа соответственно. «Лукойл» рассчитывала начать добычу углеводородов на проекте в Саудовской Аравии в 2015 г., но стороны не смогли договориться о цене на газ, и в 2017 г. российская компания заявила о планах выйти из проекта.