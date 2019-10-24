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«Росатом» опроверг информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов. «Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — говорится в заявлении компании, которое приводит «Интерфакс».

По данным «Техснабэкспорта», обедненный уран, который ввозится в Россию, — это полезное сырье, используемое на российских обогатительных предприятиях. Он ввозится из-за рубежа не для захоронения, а на переработку до полезного обогащенного уранового продукта, который потом вывозится обратно за границу, подчеркнула компания.

Транспортировка сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями безопасности, добавила «дочка» «Росатома».

Накануне российское отделение Greenpeace заявило, что западноевропейская компания Urenco в 2019 г. возобновила транспортировку в Россию так называемых урановых «хвостов» с немецкой обогатительной фабрики в Гронау. По данным экологов, с 2019 по 2022 гг. планируется отправить в Россию 12 000 т (примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». С мая по октябрь на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске (Свердловская область) уже поступило 3600 т этих отходов, говорится в сообщении. Greenpeace утверждает, что урановые «хвосты» являются радиоактивными и токсичными.

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