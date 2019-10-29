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«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензий на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию подтвердили в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Торговые сети столкнулись с проблемой выдачи лицензии во второй половине 2019 г. после вступления в силу поправок к закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Согласно им, причиной приостановки лицензии может стать наличие у ритейлера неоплаченных штрафов в сфере оборота спиртного, который есть в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП), сообщает источник газеты.

В Москве и Подмосковье ретейлеры каждый месяц получают около 15 отказов в выдаче или продлении лицензий, сообщил собеседник «Коммерсанта». По его словам, в регионах ситуация еще хуже. Для решения проблемы сетям требуется оплатить штраф, после чего процесс внесения данных об его оплате в ГИС ГМП может занять до шести месяцев, в течение которых продажа алкоголя невозможна.

В Минпромторге признают наличие проблемы и считают, что она требует «срочного решения». В министерстве отметили, что разрабатывают законопроект, согласно которому основанием для отказа в выдаче лицензии будет только наличие просроченной задолженности, а не штрафа в целом.