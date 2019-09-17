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Депутаты Госдумы предложили новые ограничения на продажу алкоголя

Правительство России подготовило отзыв на законопроект, запрещающий торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв вице-премьера Константина Чуйченко. Пресс-служба кабмина подтвердила направление отзыва в Госдуму.

Инициаторы законопроекта, по данным газеты, – группа депутатов Госдумы от «Единой России». Цель инициативы – обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых, говорится в пояснительной записке. Как подчеркивают авторы, жители плохо относятся к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений порядка поступают многочисленные жалобы.

В отзыве правительства отмечается, что ограничение по площади зала может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка и привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. В то же время, отмечается в отзыве, «концептуально» кабинет министров поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

18 сентября законопроект будет рассмотрен комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В самом комитете «Коммерсанту» заявили, что решение будет вынесено после обсуждения, но источник, близкий к комитету, отметил, что в целом планируется поддержать документ и он может быть принят уже в эту сессию.