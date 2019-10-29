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ЦУМ откроет в регионах пункты выдачи онлайн-заказов

ЦУМ откроет первые премиальные пункты выдачи онлайн-заказов в Сочи и Краснодаре до конца 2019 г., сообщили РБК в пресс-службе магазина.

Они будут выглядеть как комнаты, в которых клиент сможет забрать заказы, примерить их и получить бесплатную консультацию персональных шоперов. После примерки можно будет оплатить заказ или отказаться от непонравившихся товаров.

В Краснодаре пункт выдачи заказов с ресепшеном, лаунж-зоной и четырьмя примерочными будет расположен в одном из жилых комплексов. Сочинский пункт выдачи будет находиться в отеле Hayatt Regency Sochi.

Открытие пунктов выдачи связано с растущим спросом со стороны потребителей из других регионов, пояснил представитель ЦУМа. Ритейлер может открыть их и в других городах. Конкретные города представитель магазина не назвал, но отметил, что высокий рост онлайн-продаж демонстрирует Новосибирск: за девять месяцев они выросли в 2,5 раза.