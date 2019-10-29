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ЦУМ откроет в регионах пункты выдачи онлайн-заказов

Ведомости
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ЦУМ откроет первые премиальные пункты выдачи онлайн-заказов в Сочи и Краснодаре до конца 2019 г., сообщили РБК в пресс-службе магазина.

Они будут выглядеть как комнаты, в которых клиент сможет забрать заказы, примерить их и получить бесплатную консультацию персональных шоперов. После примерки можно будет оплатить заказ или отказаться от непонравившихся товаров.

В Краснодаре пункт выдачи заказов с ресепшеном, лаунж-зоной и четырьмя примерочными будет расположен в одном из жилых комплексов. Сочинский пункт выдачи будет находиться в отеле Hayatt Regency Sochi.

Открытие пунктов выдачи связано с растущим спросом со стороны потребителей из других регионов, пояснил представитель ЦУМа. Ритейлер может открыть их и в других городах. Конкретные города представитель магазина не назвал, но отметил, что высокий рост онлайн-продаж демонстрирует Новосибирск: за девять месяцев они выросли в 2,5 раза.

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Политика
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ЕСПЧ впервые рассмотрит жалобы россиян на мусорный полигон

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы россиян на мусорный полигон «Алексинский карьер» в Клину. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». Это первая коммуникация жалоб россиян на свалки и третья на экологические проблемы за всю историю участия России в ЕСПЧ.

В жалобах на полигон говорится, что его эксплуатация нарушает право на уважение личной и семейной жизни местных жителей, а также отмечается отсутствие эффективных внутренних средств правовой защиты. Заявители также пожаловались в ЕСПЧ на ограничение свободы мирных собраний, потому что их оштрафовали за организацию или участие в протестных митингах.

ЕСПЧ направил российски властям несколько вопросов о том, были ли заявителям предоставлены эффективные средства правовой защиты в России и было ли нарушено их право на уважение личной и семейной жизни из-за полигона. Суд также попросил уточнить правительство России, планируются ли мероприятия по очистке свалки и какова ее дальнейшая судьба.

Жители Клина в марте 2018 г. вышли на акцию протеста против полигона «Алексинский карьер». Они требовали прекратить ввоз мусора из Москвы и области, расширение свалки и строительство мусоросжигательных заводов, а также отставки главы Клинского муниципального района Алены Сокольской из-за ее бездействия.

10 крупнейших свалок Подмосковья

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Недвижимость
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Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

Ведомости
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Forbes впервые составил рейтинг надежных российских застройщиков. В него вошли 20 компаний, возглавила рейтинг группа компаний ПИК. Это также крупнейший застройщик России.

При составлении рейтинга Forbes учитывал выручку застройщика в 2016–2018 гг., объем ввода жилья за этот же период, задержки ввода, прозрачность, долг и иски к компании. ПИК оказалась лидером по всем показателям, кроме исков.

Следующие три места после группы ПИК заняли петербургские компании Etalon Group, ЛСР и Setl Group. Пятерку закрывает екатеринбургский застройщик «Брусника». В десятку также вошли группы компаний «Самолет», ФСК, «Гранель», «Пионер» и девелоперская компания «Инград».

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Технологии
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FT узнала о планах владельца TikTok провести IPO

Ведомости
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Китайский стартап ByteDance, которому принадлежит сервис для обмена короткими видео TikTok, планирует провести IPO в Гонконге в I квартале 2020 г., сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

ByteDance предпочла Гонконг Нью-Йорку, несмотря на недавние беспорядки в регионе. США – одна из стран, где компания сталкивается с растущим политическим давлением, отмечает газета. На прошлой неделе американские сенаторы Чарльз Шумер и Том Коттон попросили национальную разведку начать расследование в отношении TikTok.

Перед потенциальным листингом ByteDance все равно необходимо учесть опасения американских инвесторов и получить больше политической поддержки в США, отмечает собеседник FT. Для консультаций по вопросам американской госполитики ByteDance наняла специалистов юридической фирмы K&L Gates. Кроме того, по словам источников газеты, компания планирует продать свое новостное приложение TopBuzz, чтобы снизить растущую негативную реакцию в США.

ByteDance – один из самых дорогих стартапов в мире, который оценивается более чем в $75 млрд. Первым приложением компании стал агрегатор новостей Toutiao, а в 2016 г. был запущен TikTok. По данным TikTok, число его пользователей в мире превышает 500 млн, 40% из которых – моложе 18 лет.

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Бизнес
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«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя

Ведомости
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Крупнейшие торговые сети России столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию подтвердили в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и в Ассоциации компаний розничной торговли.

Торговые сети столкнулись с проблемой выдачи лицензии во второй половине 2019 г. после вступления в силу поправок к закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Теперь причиной приостановки лицензии может стать наличие у ритейлера неоплаченных штрафов в сфере оборота спиртного, который есть в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП), сообщает источник газеты.

В Москве и Подмосковье ритейлеры каждый месяц получают около 15 отказов в выдаче или продлении лицензий, говорит собеседник «Коммерсанта». По его словам, в регионах ситуация еще хуже. Для решения проблемы сетям требуется оплатить штраф, после чего процесс внесения данных о его оплате в ГИС ГМП может занять до шести месяцев, в течение которых продажа алкоголя невозможна.

В Минпромторге признают наличие проблемы и считают, что она требует «срочного решения». В министерстве отметили, что разрабатывают законопроект, согласно которому основанием для отказа в выдаче лицензии будет только наличие просроченной задолженности, а не штрафа в целом.

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Политика
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WADA назвало сроки рассмотрения отчета России по допинг-пробам

Ведомости
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получил ответы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Минспорта по данным московской антидопинговой лаборатории, говорится в сообщении WADA. Планируется, что комитет по соответствию рассмотрит полученный доклад РУСАДА до конца ноября.

Сейчас полученные ответы оценивают независимые судебно-медицинские эксперты и департамент исследований антидопингового агентства. Позже они представят свой доклад комитету по соответствию WADA. Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщала ТАСС, что исполком WADA, который пройдет в польском Катовице 4 ноября, рассмотрит вопрос России даже в том случае, если не получит соответствующих рекомендаций от комитета по соответствию организации. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет.

20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что если информация с пробами подтвердится, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. WADA дало России три недели на объяснение ситуации. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал ситуацию серьезной и не исключил вероятность возможного отстранения россиян от Олимпиады. Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в интервью радиостанции «Ъ FM» рассказал о подмене допинг-проб российских спортсменов. По его словам, «без вмешательства неких могущественных сил сделать это было невозможно».

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Экономика
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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Ведомости
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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК. Министерство предлагает Росстату с 2020 г. верифицировать сведения об уровне бедности информацией о налогах и страховых взносах. Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и семей с детьми.

Нововведения необходимы для повышения качества статистики бедности в России, а также усиления адресности социальной помощи от государства, сообщает министерство. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что с 2020 г. Росстат начнет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволит учесть индивидуальные особенности каждого нуждающегося, включая его доходы, здоровье, условия проживания, состав семьи и другие факторы, сообщает РБК. Руководитель Росстата Павел Малков пояснял, что данные для системы будут брать из Пенсионного фонда, Единой государственной информационной системы социального обеспечения и налоговой службы.

Для измерения бедности Росстат использует соотношение доходов населения с установленной чертой бедности – прожиточным минимумом. 22 октября Росстат опубликовал статистику, согласно которой половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. В I квартале доля российских семей, которым не хватает средств на товары длительного пользования – мебель, электроприборы и т. д., – составила 49,2%, а во II квартале – 49,4%. Это больше, чем в аналогичных периодах прошлого года, на 0,2 и 0,6 процентного пункта соответственно. Вместе с тем доля семей, которым хватает денег на еду, но затруднительно покупать одежду, за год уменьшилась с 16,7 до 15,2% в I квартале и с 16,1 до 14,1% – во втором. Данные Росстата прокомментировал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, к ним нужно относиться «очень аналитически».

Политика
Новости

Палата представителей США впервые проголосует по процедуре импичмента Трампа

Ведомости
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Демократы палаты представителей конгресса США проголосуют по резолюции об импичменте американского президента Дональда Трампа 31 октября, сообщает газета The Washington Post. По данным издания, демократы заявили, что этот шаг «обеспечит прозрачность» расследования импичмента. Это первое официальное голосование по процедуре в палате представителей.

О голосовании объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Резолюция в том числе установит порядок публичных слушаний и разрешит публикацию записей допросов свидетелей, пишет The Hill. Члены демократической партии в палате конгресса проводят расследование в рамках импичмента. Республиканцы обвиняют их в том, что процесс не был оформлен должным образом, с вынесением на общее голосование. По словам Пелоси, для проведения такого голосования нет никаких оснований.

Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа в конце сентября. Это произошло после скандала вокруг июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трампа подозревают в том, что во время беседы он пытался надавить на украинского лидера для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита текущей предвыборной гонки от демократической партии. Во время президентства Обамы Хантер Байден устроился на работу в Burisma Holdings. За пять лет в компании он заработал около $2 млн, что, по мнению Трампа, является доказательством коррупции.

Для того, чтобы предъявить президенту обвинения, палате представителей необходимо большинство. Из 435 конгрессменов 235 – демократы, если они выступят сообща, то могут сделать это без поддержки республиканцев. После этого дело передается в сенат, который фактически организует судебный процесс, чтобы определить, виновен ли президент. Члены палаты представителей выступают как прокуроры, а сенаторы – как судьи, ведет заседания председатель Верховного суда, поясняло Reuters. Для отстранения президента от власти необходимо 67 из 100 голосов сенаторов. Сейчас среди них 53 республиканца, 45 демократов и два независимых.

Технологии
Новости

Microsoft сообщила о кибератаках на антидопинговые организации

Ведомости
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Корпорация Microsoft сообщила о кибератаках на антидопинговые и спортивные организации по всему миру. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании. За атаками стоят хакеры из группировки Strontium, известной также под названием Fancy Bear/APT28.

Атаке подверглись не менее 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах. Это произошло перед новостями о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством (WADA), говорится в сообщении. Отмечается, что большинство нападений были неудачными.

Для нанесения ударов Strontium использует фишинг, распыление паролей, подключенные к интернету устройства, а также вредоносные программы. Эти методы также используются для взлома правительственных ресурсов, военных и аналитических центров, юридических фирм, правозащитных организаций, финансовых фирм и университетов по всему миру, говорится в сообщении. Это не первый случай атак группировки. Ранее группа опубликовала медицинские записи и электронные письма, полученные от спортивных организаций и антидопинговых чиновников в 2016 и 2018 гг.

В августе корпорация заявила о связях Strontium с российским правительством. В заявлении рассказывалось о подготовке российскими хакерами атак для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы в конгресс США. Эксперты обнаружили сайты, предположительно связанные с российской внешней разведкой. В компании полагают, что с помощью этих сайтов хакеры крали их пароли и учетные данные, перенаправляя пользователей по ложным ссылкам. В числе подозрительных сайтов, обнаруженных Microsoft, был даже ресурс, маскирующийся под сайт сената США, писала The New York Times со ссылкой на исследование корпорации. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков указывал на отсутствие конкретики в заявлении корпорации.

Политика
Новости

Парламент Британии отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах

Ведомости
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Палата общин парламента Британии выступила против проведения досрочных парламентских выборов 12 декабря, сообщается в Twitter палаты. С предложением провести досрочные выборы выступил премьер-министр Борис Джонсон из-за разногласий с парламентариями о сроках выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС).

Инициативу Джонсона поддержали 299 человек, против проголосовали 70. Чтобы провести досрочные выборы, правительство должно получить поддержку 434 депутатов, сообщает Reuters. Джонсон уже пытался добиться проведения выборов 4 и 9 сентября. Обе попытки закончились безрезультатно. По словам премьер-министра, он намерен предпринять еще одну попытку.

Изначально выход Британии из ЕС планировался в марте 2019 г., но из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях Brexit сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал на том, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября. 28 октября председатель Евросовета Дональд Туск написал в Twitter, что Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 г. Это уже третий срок с момента начала переговоров о Brexit. Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что новая отсрочка предполагает, что Великобритания сможет покинуть ЕС 1 декабря или 1 января, если британский парламент ратифицирует соглашение в ноябре или декабре соответственно.

Митинг против Brexit. Фотографии

Бизнес
Новости

UC Rusal привлекла $1 млрд под обязательство сократить выбросы углерода

Ведомости
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UC Rusal привлекла $1 млрд синдицированного кредита у пула международных банков, сообщила компания. В сделке участвовали ING, Natixis, Bank of China, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Societe Generale, UniCredit, Сбербанк, RCB Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, банк «Зенит» и Raiffeisen Bank.

Сделка привязана к показателям устойчивого развития, отмечает UC Rusal. Величина кредитной маржи может меняться в зависимости от того, как компания выполняет ключевые показатели эффективности, которые включают, в частности, снижение «углеродного следа» и выбросов фторидов.

Это первый на российском рынке кредит от синдиката банков, привязанный к показателям устойчивого развития, подчеркивает UC Rusal. Деньги компания планирует использовать на частичное рефинансирование другого кредита на сумму $2 млрд, полученного в мае 2017 г.

UC Rusal – один из крупнейших в мире производителей алюминия (почти 6% мирового производства, 3,9 млн т в 2018 г.). В 2015 г. UC Rusal присоединилась к международной программе «Проект раскрытия информации об углеродных выбросах» и с тех пор раскрывает информацию о производимой эмиссии парниковых газов. По итогам 2018 г. UC Rusal снизила выбросы парниковых газов на алюминиевых заводах на 7,5% по сравнению с 2014 г., рассказывал представитель компании. Стратегия компании предполагает снижение выбросов еще на 7,5% к 2025 г.

В 2018 г. UC Rusal стала одной из четырех российских компаний, получивших рейтинг уровня выбросов парниковых газов на уровне среднемирового. В 2017 г. UC Rusal начала производство новой марки низкоуглеродистого алюминия Allow.

Технологии
Новости

Apple представила новые наушники AirPods Pro

Ведомости
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Apple представила новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro. C сегодняшнего дня можно оформить на них предзаказ в США и еще 25 странах, в рознице новинка появится с 30 октября. В России наушники поступят в продажу в ноябре 2019 г. и будут стоить 20 990 руб. Новые AirPods доступны как со стандартным чехлом для зарядки, так и с новым чехлом с функцией беспроводной зарядки. К наушникам прилагаются три пары силиконовых насадок разного размера.

У AirPods появились две новые функции: шумоподавление и прозрачность. Шумоподавление в наушниках достигается с помощью двух микрофонов – внешнего и внутреннего, которые способны анализировать окружающий шум и не пропускать его в ухо. Система шумоподавления адаптирует звуковой сигнал 200 раз в секунду.

Режим прозрачности позволяет слушать музыку и одновременно окружающую обстановку – например, объявления на остановках в метро: внешний микрофон улавливает звуки извне и транслирует их поверх музыки. Переключать режимы можно с помощью датчика силы на штоке. Наушники работают на новом чипе H1 от Apple и держат заряд до пяти часов в режиме автономной работы.

В сентябре на презентации Apple показала три новых смартфона – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, iPad седьмого поколения и умные часы Apple Watch Series 5. Новые наушники покажут в следующий вторник или среду, написал в Twitter блогер Бен Гескин.

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