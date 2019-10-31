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В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times. Решение совета вступит в силу, когда закон подпишет мэр города Билл де Блазио. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере $2000.

Такое решение принято, поскольку этот деликатес готовится из печени гуся или утки, которых перекармливают. Чтобы печень птиц увеличилась, их принудительно кормят через трубки. Такое обращение является жестоким, считают защитники животных.

Активисты долгое время требовали запретить продажи деликатеса в Нью-Йорке, проводя митинги и пикеты. The New York Times отмечает, что продажа или производство фуа-гра ограничены в Индии, Израиле, Великобритании и других странах. В Калифорнии запрет на продажу фуа-гра действовал с 2012 г., его отменили на некоторое время по решению суда, но затем снова вернули.

В середине октября Калифорния стала первым штатом, где запрещена продажа новых меховых изделий. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал пакет законов, запрещающих жестокое обращение с животными. Кроме продажи меховых изделий также запрещено использование диких животных в цирках.