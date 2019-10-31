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В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

Ведомости
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Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times. Решение совета вступит в силу, когда закон подпишет мэр города Билл де Блазио. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере $2000.

Такое решение принято, поскольку этот деликатес готовится из печени гуся или утки, которых перекармливают. Чтобы печень птиц увеличилась, их принудительно кормят через трубки. Такое обращение является жестоким, считают защитники животных.

Активисты долгое время требовали запретить продажи деликатеса в Нью-Йорке, проводя митинги и пикеты. The New York Times отмечает, что продажа или производство фуа-гра ограничены в Индии, Израиле, Великобритании и других странах. В Калифорнии запрет на продажу фуа-гра действовал с 2012 г., его отменили на некоторое время по решению суда, но затем снова вернули.

В середине октября Калифорния стала первым штатом, где запрещена продажа новых меховых изделий. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал пакет законов, запрещающих жестокое обращение с животными. Кроме продажи меховых изделий также запрещено использование диких животных в цирках.

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Минкультуры изменит систему субсидирования кино из-за претензий Счетной палаты

Ведомости
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Департамента кинематографии Минкультуры России готовит предложения по изменению системы субсидирования кинопроектов. Об этом заявила директор департамента Ольга Любимова, отвечая на претензии Счетной палаты.

По ее словам, изменения, готовящиеся по поручению министра Владимира Мединского, коснутся и работы экспертных советов, отбирающих фильмы для финансирования. Говорить о конкретных сроках, когда будут приняты нововведения, пока рано, отметила она: потребуются поправки в несколько законодательных актов. «Рассчитываем, что питчинги в 2020 г. пройдут уже по новым правилам», — добавила Любимова.

Она подчеркнула, что министерство «уже давно ознакомилось с рекомендациями Счетной палаты».

В бюллетене Счетной палаты, опубликованном 31 октября, говорится, что система господдержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании. В частности, контрольное ведомство указало на то, что в состав экспертных советов, отбирающих фильмы для финансирования, входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий.

Ранее «Ведомости» выяснили, что более половины фильмов, профинансированных с 2015 г. Министерством культуры, зрители в кинотеатрах почти не смотрели.

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В новостройках Москвы появились квартиры площадью 11 квадратных метров

Ведомости
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В продаже в Москве появились самые маленькие за всю историю столичного рынка жилья квартиры площадью 11,1 и 11,6 кв. м, сообщает риэлторское агентство «Метриум». Студии расположены в новостройках в районах Западное Дегунино и Нижегородский. Эксперты компании отметили, что площадь этого жилья меньше, чем площадь парковочного места для автомобиля. Согласно установленной властями норме площадь машино-места должна быть не менее 13,25 кв. м.

Еще семь лет назад площадь самой маленькой квартиры в продаже составляла 33 кв. м, добавил «Метриум». То есть за эти годы минимальная площадь квартиры на рынке сократилась в три раза.

При этом аналитики зафиксировали рост минимальной стоимости малогабаритных квартир в Москве. Если в 2012 г. студия площадью 29,5 кв. м стоила 4,5 млн руб., а однокомнатная квартира площадью 33,4 кв. м – 3,36 млн руб., то в 2019 г. студия площадью 11,1 кв. м предлагается за 3,13 млн руб., а самая маленькая «однушка» (29 кв. м) – за 4,25 млн руб.

Компания отметила, что снижение площади жилья является общемировой тенденцией. Например, в Гонконге продаются квартиры по 9 кв. м.

Самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы

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Бизнес
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Зеленский: «Северный поток – 2» усиливает Россию и ослабляет Европу

Ведомости
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Введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» усиливает Россию и ослабляет Европу, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского. «Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический... Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства», – сказал украинский лидер на пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Накануне, 30 октября, Датское энергетическое агентство разрешило проложить газопровод «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне, в территориальных водах страны. Трубопровод построят юго-восточнее острова Борнхольм. Разрешение от Дании устранило последнее препятствие, мешавшее «Газпрому» завершить строительство новой экспортной трубы, которая соединит Россию напрямую с Германией по дну Балтийского моря. На данный момент уже построены участки трубопровода в водах России, Финляндии и Швеции, идет строительство в водах Германии. Проектная мощность «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м ежегодно, стоимость строительства морской части компания оценивала в 9 млрд евро.

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что участок газопровода в датских водах будет построен за пять недель.

Украина официально выступает против строительства газопровода. По мнению Киева, «Северный поток – 2» представляет угрозу транзиту российского природного газа через территорию страны. Украинские власти считают, что бюджет страны может лишиться около $3 млрд дохода в год, получаемого от транзита.

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Экономика
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Экономика Гонконга скатилась в рецессию на фоне неутихающих протестов

Ведомости
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Экономика Гонконга сократилась в III квартале 2019 г. на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщили власти города. ВВП сокращается второй квартал подряд (в апреле – июне было падение на 0,4%), то есть экономика Гонконга находится в фазе рецессии.

Агентство Bloomberg  пишет, что падение в III квартале оказалось более сильным, чем предполагало большинство экономистов. Столь сильными темпы сокращения экономики Гонконга не были с 2009 г., когда многие страны с развитой финансовой системой страдали от мирового финансового кризиса. Именно в 2009 г. в прошлый раз экономика Гонконга находилась в рецессии.

В сообщении правительства Гонконга говорится, что сокращение экономики вызвано общемировым замедлением экономического роста, торговой войной между США и Китаем, а также не утихающими с июня протестами в городе. Они привели к самому сильному с 2003 г. падению в сфере услуг, а также сокращению потребительского спроса и ухудшению потребительских настроений. Расходы домохозяйств сократились впервые за более чем 10 лет, ускорилось падение инвестиций.

Протесты в Гонконге вспыхнули после разработанного властями законопроекта, который позволял бы им выдавать властям Китая подозреваемых в преступлениях. Помимо отзыва этого законопроекта протестующие стали требовать и политических реформ, например выборов руководителя города и депутатов парламента. Несмотря на то что власти Гонконга отозвали 23 октября спорный законопроект, протестующие продолжают выходить на улицы. Новая акция запланирована на 31 октября, во время празднования хеллоуина.

Миллионы жителей Гонконга протестуют против политики властей

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Бизнес
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Структура Дмитрия Зимина стала основным владельцем каршеринга BelkaCar

Ведомости
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Каршеринг BelkaCar сменил основного владельца – им стала Coneplace Limited, дочерняя структура BMT Private Equity, говорится в пресс-релизе сервиса. Последняя – инвестиционная структура группы компаний, созданных основателем «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Дмитрием Зиминым. Сумма сделки не раскрывается.

BMT полностью выкупила долю инвестиционной швейцарской компании Winterberg Group (ранее называлась Bryanston Group). Таким образом BMT обеспечила себе мажоритарную долю. Ее точный размер не раскрывается. Winterberg Group инвестировала в сервис в качестве ведущего инвестора первого венчурного раунда на этапе запуска проекта в 2017 г. BMT стала миноритарным акционером BelkaCar с самого раннего этапа создания компании.

Поддержка нового инвестора позволит сервису усилить позиции на московском рынке и заложит базу для агрессивной региональной экспансии, отметили в пресс-службе BelkaCar. Смену основного акционера компания объяснила усилением конкуренции.

BelkaCar создана в 2015 г. Екатериной Макаровой, Лорианой Сардар и Еленой Мурадовой. В марте этого года «Коммерсантъ» писал о судебном процессе на Кипре, участниками которого являются BelkaCar и Bryanston Group. Из-за этого процесса, сообщала газета, осложняются переговоры акционеров сервиса о продаже части бизнеса инвесторам. В числе потенциальных инвесторов издание называло Volkswagen и венчурный фонд Sistema_VC (входит в АФК «Система»).

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Бизнес
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Минтранс призвал пересмотреть некоторые тарифы «Аэрофлота»

Ведомости
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«Плоские» тарифы «Аэрофлота» в 2020 г. могут быть проиндексированы на уровень инфляции за 2017–2018 гг. Об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта России Александр Юрчик на форуме «Крылья будущего».

По словам Юрчика, механизм «плоских» тарифов имеет свои плюсы и минусы. «Он не рыночен, он однозначно убыточен для "Аэрофлота", и эти убытки нарастают из года в год из-за роста цен на топливо, аэропортовых сборов, владения воздушными судами», – отметил чиновник. Но главная проблема в том, что этот механизм перекрывает возможность выхода на линии других авиакомпаний. «Поэтому абсолютно точно этот механизм требует модернизации, и сейчас об этом идет речь», – сказал Юрчик. Итоговое решение будет приниматься правительством, отметил он.

«Плоскими» называют тарифы на авиаперевозки, которые не меняются в течение года. «Аэрофлот» ввел их в 2015 г., в прошлом году к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания «Россия». Такие тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф «Аэрофлота» в города Дальневосточного федерального округа и обратно – 25 000 руб., «России» – 22 000 руб. «Плоские» тарифы существенно ниже себестоимости осуществления полетов и имеют исключительно социальное значение – альтернатив воздушному сообщению практически нет.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Авто
Новости

BMW отзовет в России 4000 автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности

Ведомости
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Немецкий автопроизводитель BMW отзовет в России 4144 автомобиля, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат некоторые машины 3-й (Е46) и 5-й серий (Е39), проданные в период с февраля 2000 г. по май 2002 г.

Причиной отзыва являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata, следует из сообщения. Проблемы могли возникнуть, если механизм подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет или из-за дефекта, допущенного при производстве.

При стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое давление, объяснил Росстандарт. Это может привести к взрыву с последующим выбросом металлических осколков.

Владельцев автомобилей, которые подлежат отзыву, проинформируют с помощью писем или по телефону. Они должны обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Для водителей ремонт будет бесплатным.

О проблемах с подушками безопасности японской компании Takata стало известно несколько лет назад. Было доказано, что некоторые из них содержат дефект, из-за которого при срабатывании могут взрываться. В результате это привело к гибели более чем 20 человек и ранениям еще нескольких десятков. По всему миру были отозваны более 120 млн автомобилей, оснащенных этими подушками.

BMW представила компактный купе-седан 2-й серии

Технологии
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Квартальная прибыль Samsung упала на 52%

Ведомости
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Чистая прибыль Samsung в III квартале 2019 г. упала на 52% и составила 6,29 трлн южнокорейских вон (около $5,4 млрд). Этот показатель снижается четвертый квартал подряд. Падение произошло на фоне слабого спроса на чипы памяти и дисплеи, говорится в финансовой отчетности южнокорейской компании. Годом ранее квартальная прибыль компании достигла рекордных 13,15 трлн вон. Выручка Samsung сократилась на 5,3% до 62 трлн вон ($53,2 млрд).

Выручка подразделения по производству полупроводников упала на 29% до 17,59 трлн вон ($15,1млрд), операционная прибыль снизилась на 78% до 3,05 трлн вон ($2,6 млрд). Выручка подразделения по выпуску дисплеев снизилась на 8% и составила 9,26 трлн вон (почти $8 млрд), операционная прибыль увеличилась на 6,4% до 1,17 трлн вон ($1 млрд).

Samsung ожидает, что в IV квартале 2019 г. также будет наблюдаться снижение чистой прибыли из-за слабого сезонного спроса и более высоких затрат на маркетинг. Компания предупреждает о растущей экономической неопределенности, несмотря на восстановление спроса на чипы памяти и рост спроса на компоненты для 5G и искусственного интеллекта.

«Отраслевой цикл постепенно восстанавливается, и в следующем году ожидается дефицит предложения», – заявил Financial Times аналитик IBK Securities Уно Ким. По мнению опрошенных газетой аналитиков, полное восстановление цен на чипы маловероятно ранее второго полугодия 2020 г.

С начала года стоимость акций Samsung выросла более чем на 30% до 51 200 вон ($44), капитализация компании превысила 347 трлн вон ($298 млрд).

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

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Финансы
Новости

Делом Ананьевых занимается полковник, расследовавший хищение акций «Башнефти»

Ведомости
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Расследованием обстоятельств хищения средств из Промсвязьбанка занимается следственная группа, возглавляемая старшим следователем по особо важным делам Следственного комитета России Алексеем Весельевым, который пять лет назад занимался делом о хищении акций «Башнефти», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы расследования. По ходатайствам Весельева был объявлен в международный розыск Урал Рахимов – сын занимавшего тогда пост президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова, отправлен под домашний арест председатель совета директоров АФК «Система» Александр Евтушенков и наложен арест на акции входящих в «Башнефть» компаний, напоминает газета.

Как установила группа Весельева, крупнейшим акционером Промсвязьбанка была зарегистрированная в Амстердаме Promsvyaz Capital B.V. Она контролировала 62,5% акций. Сама Promsvyaz Capital B.V. на паритетных началах (по 49,99%) принадлежала Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd, установило следствие. Оставшейся частью акций владела Menrela Ltd. Эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, считает следствие.

Согласно материалам дела Ананьевы, занимая руководящие должности в Промсвязьбанке, имели право «распоряжаться имуществом» кредитной организации, принимать решения о проведении операций и заключать сделки от имени банка. Как установило следствие, они проигнорировали выводы проверки Центробанка в декабре 2017 г. о том, что банковская отчетность была недостоверной. Регулятор потребовал от руководства банка в срочном порядке доформировать резервы на 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции. Изучив новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, ЦБ решил ввести временную администрацию.

По мнению следствия, именно в этот период времени Ананьевы и неустановленные лица создали организованную преступную группу для хищения денег Промсвязьбанка. С этой целью банкиры с 11 по 15 декабря 2017 г. заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями. Это были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг. В результате преступная группа присвоила себе 66,3 млрд руб., $575 млн и 24,4 млн евро. Чтобы скрыть факт хищения, 14 декабря 2017 г. «по фиктивным основаниям» в пользу Peters International Investment по поручению Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а под видом займа – еще 8,2 млрд руб. Через несколько часов все полученные деньги были раздроблены и переведены на счета девяти компаний. Большая часть перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн. Следствие считает, что таким образом преступники легализовали 38,8 млрд руб. и $169 млн.

ЦБ решил санировать Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Арестованные картины, принадлежащие Алексею Ананьеву

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Финансы
Новости

Продажа турецкого Denizbank сократила прибыль Сбербанка на 73 млрд рублей

Ведомости
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В III квартале года Сбербанк получил более 230 млрд руб. чистой прибыли от своей продолжающейся деятельности, следует из финансовой отчетности, опубликованной на сайте банка. Однако с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank прибыль Сбербанка составила 156,1 млрд. руб.

Как поясняется в пресс-релизе банка, на результаты квартала повлиял убыток в размере 73,3 млрд руб., полученный из-за курсовых разниц и уплаты налога на прибыль при продаже турецкой «дочки». Таким образом, чистая прибыль оказалась на 31,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев текущего года Сбербанк получил 633 млрд руб. прибыли (-3,4%).

При этом после продажи Denizbank достаточность базового капитала Сбербанка выросла на 123 базисных пункта, отметил зампред правления Александр Морозов.

Сбербанк продал свою турецкую «дочку» в конце июля, покупателем 99,85% структуры выступил Emirates NBD Bank PJSC. Сбербанк выручил от сделки 170,7 млрд руб.

Решение продать Denizbank было связано с европейскими санкциями, объяснял президент Сбербанка Герман Греф. Из-за ограничений банк не мог получать дивиденды от турецкой «дочки», финансировать ее, привлекать деньги с турецкого рынка. Это делало Denizbank неконкурентоспособным, отмечал Греф.

Технологии
Новости

Apple приобрела бренд AirTag у компании из Зеленограда

Ведомости
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Российская группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала Apple свой торговый знак AirTag, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Под этим брендом выпускались гаджеты с RFID-метками. Например, брелоки, которые использовались для доступа в офисы и на мероприятия. Также этот гаджет можно использовать как платежное средство, записав на него данные банковской карты Visa и Mastercard. ISBC также производит карты «Тройка», которыми можно оплачивать проезд в московском транспорте.

Издание указывает, что Apple будет производить под брендом AirTag устройства для отслеживания предметов. На сайте ISBC сообщается о продаже товарного знака AirTag, но детали сделки не раскрываются. В компании выразили уверенность, что будущее товарного знака AirTag «будет ярким и вскоре весь мир узнает и полюбит новый продукт под этим названием».

Apple пока не анонсировала выпуск устройств под маркой AirTag. Однако издание 9to5mac обнаружило упоминание AirTag в коде октябрьского обновления операционной системы iOS 13.2. Там содержатся данные о сопряжении нового устройства со смартфоном. Устройство будет представлять собой небольшую RFID-метку, которую можно будет прикрепить к любому предмету и отследить его через приложение.

Ранее сообщалось, что Apple отчиталась о рекордном росте выручки по итогам IV квартала – до $64 млрд. Компания готовится к запуску нового стримингового сервиса и указывает на значительный рост доходов в сегменте услуг, который включает в себя музыку, цифровые платежи и программные продукты.

10 самых дорогих брендов 2019 года

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