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Azur Air объяснила отказ переводить самолеты в российский реестр

Авиакомпания Azur Air продолжает сотрудничество с авиационными властями по вопросу перевода флота в российский реестр, заявил «Ведомостям» представитель перевозчика. По его словам, процесс осложняется тем, что пока не удалось достигнуть существенных результатов в части гармонизации российского и зарубежного законодательства в области поддержания летной годности. Эта тема обсуждается рабочей группой Министерства транспорта.

Заместитель генерального директора Azur Air Павел Терещенко сообщил накануне на форуме «Крылья будущего», что авиакомпания зарегистрировала в России только один свой самолет и больше пока не планирует. Хотя в марте прошлого года Azur Air и Росавиация сообщали, что перевозчик зарегистрирует в России весь свой флот и это будет первый случай массового перевода лайнеров в российский реестр.

Azur Air – крупнейшая чартерная авиакомпания в России, аффилирована с турецким туроператором Anex Tour. В ее парке, по данным Росавиации, 29 самолетов Boeing разных моделей, 21 из них – дальнемагистральный. А в январе – сентябре она перевезла 4,5 млн пассажиров. Сейчас все самолеты Azur Air, кроме одного, зарегистрированы на Бермудах.

Росавиация давно выступает за регистрацию иностранных судов отечественных авиакомпаний в российском реестре. Это позволит следить за поддержанием летной годности этих судов именно российскому регулятору, а не иностранным авиавластям. Поскольку контроль летной годности – платная услуга, бюджет мог бы получать в год около $50 млн, если бы иностранные лайнеры российских авиакомпаний были зарегистрированы в России.

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