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Состояние богатейших людей мира снизилось на $388 млрд

Состояние долларовых миллиардеров в мире в 2018 г. снизилось на $388 млрд, говорится в исследовании швейцарского финансового холдинга UBS совместно с консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PIC). Первым на это обратил внимание Bloomberg.

Общее состояние 2101 миллиардера в 2018 г. составило $8,5 трлн. Совокупное состояние миллиардеров в России – $421 млрд, в Китае – $982 млрд, в США – $3,1 трлн. За последние пять лет в мире на 46% стало больше женщин-миллиардеров. Количество мужчин с состоянием более $1 млрд выросло на 39%, говорится в исследовании. Они начали терять деньги впервые за три года, отмечают эксперты. Самое большое снижение зафиксировано в Азии – на 8%. Это связано с замедлением роста экономики в Китае и укреплением доллара США.

По словам одного из топ-менеджеров UBS Йозефа Стадлера, бум миллиардеров «переживает естественную коррекцию». «Более сильный доллар в сочетании с большей неопределенностью на фондовых рынках в обстановке жесткой геополитической окружающей среды создал условия для этого падения», – уверен он. Стадлер отметил, что бизнес миллиардеров продолжает процветать. Миллиардеры создают и управляют бизнесом, который превосходит по эффективности фондовые рынки, полагает топ-менеджер.