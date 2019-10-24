В рейтинг самых богатых женщин России впервые вошли два миллиардера
Президент компании Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Ее состояние в 2019 г. издание оценило в $1,2 млрд. В рейтинг впервые вошел второй миллиардер – гендиректор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук (ее состояние Forbes оценил в $1 млрд).
Следом идет супруга Юрия Ковальчука Татьяна Ковальчук ($600 млн), которая вошла в рейтинг впервые. Вместе с мужем она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика – группы «Согаз».
В топ-5 вошла также Елена Рыболовлева ($600 млн), экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Пятерку лидеров замыкает член совета директоров «Прогресс капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева ($550 млн). В прошлом году в топ-5 богатейших женщин России входила основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (входят в группу компаний S7) Наталия Филева, в конце марта 2019 г. она погибла в авиакатастрофе в Германии.
В десятке лидеров рейтинга – совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг ($500 млн), член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова ($460 млн), совладелица агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко ($425 млн), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($415 млн), владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева ($390 млн).