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Росавиация разрешила Red Wings летать из «Жуковского» в девять городов Китая

Росавиация выдала допуски авиакомпании Red Wings на полеты из подмосковного аэропорта «Жуковский» в девять городов Китая, следует из материалов ведомства. Перевозчик сможет выполнять по одному рейсу в неделю в Тайюань, Нанкин, Чженчжоу, Цзинань, Шицзячжуань, Гуаньчжоу, Хефей, Ханчжоу, Фучжоу и обратно.

Кроме того, Red Wings получила допуски на полеты из Санкт-Петербурга в Гуаньчжоу (один раз в неделю), Ханчжоу (три раза в неделю), Фучжоу (один раз в неделю). Авиакомпании также разрешено летать из Казани и Екатеринбурга в Стамбул по два раза в неделю и столько же рейсов выполнять из «Жуковского» в Рим.

Разрешение на полеты из Москвы в Китай также получили авиакомпании Nordstar (Тайюань, два раза в неделю), I Fly (Наньтун, два раза в неделю) и Azur Air (Инчуань, два раза в неделю). Помимо этого I Fly будет два раза в неделю летать из Петербурга в Чженчжоу. Рейс из «Жуковского» в Сиань будут каждый день выполнять «Уральские авиалинии».

Ранее источники рассказывали «Ведомостям», что Red Wings рассматривает возможность сделать аэропорт «Жуковский» базовым для нескольких дальнемагистральных лайнеров. Сейчас в парке авиакомпании 12 среднемагистральных Airbus 320/321, в январе – августе она перевезла 2,1 млн человек. Компания специализируется на регулярных перелетах из Москвы («Домодедово»), по заказу туроператоров активно летает в Сочи, Симферополь и Анталью из Москвы и регионов. Ранее дальнемагистральные лайнеры Red Wings не эксплуатировала. Для полетов из «Жуковского» рассматриваются Airbus 330 или Boeing 777, говорят собеседники «Ведомостей».

Появление новых рейсов из Москвы и Петербурга во второстепенные города Китая приведет к росту числа китайских туристов. Китай уже занимает первое место среди иностранных государств по количеству въездных туристов в Россию. В 2017 г. Россию, по данным ФСБ, посетили 2 млн граждан этой страны.