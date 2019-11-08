Бизнес

Новости

«Газпром» привлек у европейских банков 916 млн евро

«Газпром» осенью привлек у европейских банков 916 млн евро, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы концерна. Уточняется, что в сентябре и октябре компания привлекла у европейских финансовых институтов 146,3 млн евро и 500 млн евро с погашением в 2021 и 2024 гг. соответственно.

Кроме того, «Газпром» привлек около 270 млн евро у синдиката европейских банков с погашением в 2021 г.

Согласно отчетности компании, чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам (МСФО) во II квартале выросла на 16% — до 300,589 млрд руб. EBITDA снизилась на 13% — до 497,339 млрд руб. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в августе пообещал перейти на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО. По его словам, капитализация «Газпрома» превысила $80 млрд. «Это в полтора раза больше, чем полгода назад, и "Газпром" сегодня — лидер российского фондового рынка», — отмечал он.

По итогам 2018 г. чистый долг группы «Газпром» составил 3,014 трлн руб.