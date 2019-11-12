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Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сказал, что не видит поводов для беспокойства об эффективности при строительстве космодрома «Восточный», сообщает «Интерфакс».

Рогозин назвал критику президента абсолютно обоснованной, но отметил, что никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, нет. «Естественно, он [президент] информирован в деталях, мы тоже в деталях знаем, кто там и чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», – сказал Рогозин.

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома. По словам президента, возбужденные уголовные дела и тюремные сроки не смогли изменить ситуацию.

Строительство космодрома «Восточный» началось в 2012 г., Первый запуск ракеты «Союз» состоялся в апреле 2016 г., всего на космодроме было четыре запуска, несколько запусков планируется произвести в этом году. Сейчас идет поиск подрядчика для строительства второй очереди космодрома для запуска тяжелых ракет типа «Ангара-5». Стоимость затраченных средств к данному моменту, по словам источника в космической промышленности, превышает 120 млрд руб.