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Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве «Восточного»

Десятки возбужденных уголовных дел и реальные тюремные сроки нарушителям не помогли изменить ситуацию с финансовыми нарушениями при строительстве космодрома «Восточный». Об этом на совещании с членами правительства в понедельник заявил президент Владимир Путин.

«Сто раз сказано было: прозрачно, работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», – заявил президент. Он не уточнил, в какой валюте происходили хищения «сотен миллионов».

Пример «Восточного» Путин привел, говоря о планах закупки техники и оборудования на 6 трлн руб. для реализации национальных проектов. Он выразил надежду, что при диверсификации производства в сфере ОПК работа с государственными средствами будет выстроена должным образом. Президент пообещал привлечь прокуратуру и следственные органы к контролю над расходованием этих средств. Контрольное управление президента также будет следить за этим процессом, добавил Путин.

Строительство космодрома «Восточный» началось в 2012 г., и к 2016 г. были в основном построены объекты первой очереди по запуску ракет «Союз-2». Первый запуск состоялся в апреле 2016 г., всего с космодрома состоялось четыре запуска, несколько запусков планируется произвести в этом году. Сейчас идет поиск подрядчика для строительства второй очереди космодрома для запуска тяжелых ракет типа «Ангара-5». Стоимость затраченных средств к данному моменту, по словам источника в космической промышленности, превышает 120 млрд руб.