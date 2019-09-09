Структура Минобороны не получит подряд на достройку космодрома «Восточный»

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Руководство «Роскосмоса» убедило президента, что сдаст объект в срок и без помощи военных Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин провел в пятницу совещание на космодроме «Восточный» по вопросам строительства первой и второй очереди объектов космической инфраструктуры, заслушав доклады руководителя производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань» Равиля Зиганшина и директора дирекции «Роскосмоса» на «Восточном» Евгения Рогозы. Последний сообщил Путину, что у строителей до конца срока реализации контракта на возведение стартовой площадки под космический ракетный комплекс «Ангара» есть около 40 месяцев.

«Есть стопроцентная уверенность в том, что проект в эти сроки реализуем», – заверил Рогоза, пояснив, что большую часть работ будет делать один подрядчик, причем собственными силами, что исключает необходимость привлекать субподрядчиков и позволяет экономить время и деньги. Он также добавил, что проект строительства второй очереди прошел госэкспертизу, а сами работы должны завершиться в декабре 2022 г. Пуск ракеты-носителя «Ангара» с «Восточного» может состояться уже в августе 2023 г.

На совещании, прошедшем в закрытом режиме, состоялась достаточно жесткая дискуссия, рассказывает источник «Ведомостей», близкий к администрации президента: подавляющее большинство чиновников, в том числе помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, вице-премьер по ОПК Юрий Борисов и министр обороны Сергей Шойгу, выступали за передачу подрядных функций от ПСО «Казань» к создаваемой публично-правовой компании (ППК) Минобороны России. Их доводы сводились к рискам, связанным с недостаточной подготовленностью ПСО к развертыванию и масштабному наращиванию мощностей строительных бригад, поясняет собеседник.