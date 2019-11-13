Основателя Cirque du Soleil задержали по подозрению в продаже марихуаны
Основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержали во Французской Полинезии, сообщает местный телеканал Polynesie Premier. Его подозревают в распространении наркотиков.
Лалиберте выращивает марихуану на собственном острове Нукутепипи. Правоохранительные органы планируют допросить его по поводу возможной продажи наркотиков, которая должна была состояться в Таити через его сотрудника. Сейчас Лалиберте находится в полицейском участке в Папеэте. В среду он должен предстать перед судом.
Адвокат Лалиберте заявил, что его подзащитный выращивает марихуану в личных медицинских целях и полностью отвергает слухи о том, что он имеет какое-либо отношение к продаже наркотиков.
Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 г. В 2015 г. он продал большую часть своей доли в цирке американской инвестиционной компании TPG Capital и китайской Fosun International, оставив себе 10% компании. Forbes оценивает его состояние в $1 млрд.