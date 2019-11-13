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Starbucks откроет самую большую кофейню размером с пятиэтажное здание

Американская сеть кофеен Starbucks откроет в США свое самое большое заведение, сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Кевина Джонсона. Оно будет совмещать кофейню и магазин и займет пятиэтажное здание в одном из самых дорогих торговых районов Чикаго.

Для Starbucks это шестое такое крупное заведение – пять других расположены в Сиэтле, Шанхае, Милане, Нью-Йорке и Токио. Они служат полигоном для тестирования более качественных продуктов и новых напитков, а также продуктов питания и даже коктейлей, отмечает агентство.

Кофейня в Чикаго начнет работать 15 ноября. Среди новинок там появятся выдержанные в виски кофейные зерна по $40 за восемь унций (примерно 230 г), сливочно-ореховый латте и мороженое.

Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. В России открыто более 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. Первое заведение Starbucks открылось в столице в 2007 г. В конце октября компания отчиталась о результатах за 2019 финансовый год. Из отчетности следует, что в IV квартале этого года продажи выросли на 5% благодаря росту в США и Китае.

В прошлом году Starbucks открыл свое первое заведение в Италии, оно совмещает кафе и обжарочный цех. Заведение находится в центре Милана, рядом с Миланским собором, в здании, переоборудованном из бывшего почтового отделения.

Как выглядит первое заведение Starbucks в Италии