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Продажи Coca-Cola в России снизились из-за холодной погоды

Продажи Coca-Cola в России в III квартале сократились на 7% из-за холодной погоды, сообщила Coca-Cola Hellenic Bottling Company, крупнейший боттлер The Coca-Cola Company. Несмотря на это, компания нарастила свою долю в категории газированных напитков благодаря ценовой и ассортиментной политике. Отмечается, что продажи энергетиков продолжили двузначный рост, в то время как продажи соков сокращаются.

В целом продажи Coca-Cola на развивающихся рынках выросли на 3% до 322,5 млн кейсов (в одном кейсе 9 л). Рост был зафиксирован в Румынии, Нигерии и на Украине, однако он был частично нивелирован падением в России.

Общие продажи компании выросли на 1,1% до 622,4 млн кейсов. Выручка увеличилась на 5% до 1,96 млрд евро.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company работает в 28 странах. В России у нее десять заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Компания выпускает продукцию под брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta, Bonaqua, Schweppes, Fuztea, Burn, «Добрый», Rich, «Моя семья» и другими. В прошлом году продажи компании в России выросли на 4,4% до 2 млрд л.

Ранее стало известно, что российский рынок пива, который в прошлом году немного вырос после почти десятилетнего падения, снова сокращается. Розничные продажи в июле – сентябре, по данным Росалкогольрегулирования, упали на 9,8%, производство снизилось на 5,6%. Одной из причин падения также стала холодная погода. Вторая причина – высокая база прошлого года из-за чемпионата мира по футболу.