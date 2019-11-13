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Карпин сообщил о серьезных финансовых трудностях ФК «Ростов»

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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что клуб испытывает серьезные финансовые трудности, сообщает «Спорт-Экспресс».

Он пояснил, что команде задолжали зарплату за три месяца. «Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось», — цитирует Карпина издание.

По его словам, сотрудники клуба долгое время молчали о финансовых затруднениях, но ситуация затянулась. «Бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно», — отметил Карпин.

По словам Карпина, в случае ухода из клуба президента Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Александра Рыскина, он и сам покинет «Ростов». Он добавил, что работать в Ростове-на-Дону ему нравится. «Влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие», — подчеркнул тренер. По мнению Карпина, без поддержки правительства Ростовской области, которое является акционером «Ростова», исправить ситуацию не получится.

«Ростов» с 30 очками занимает в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) третье место. На шесть очков эта команда отстает от лидирующего «Зенита». Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 г.

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Бизнес
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Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС для «Северного потока – 2»

Ведомости
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Парламент ФРГ принял законопроект, который выводит отрезок трубопровода «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза, говорится на сайте Бундестага. Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось.

Директива была принята в мае 2019 г. Она подразумевает, что действующие на территории Евросоюза правила коснутся морские газопроводы не входящие в объединение стран, если те проходят через территорию стран-членов ЕС. Так, одной компании запрещается одновременно добывать и транспортировать газ. Другие правила касаются установки конкурентных тарифов и доступа к газопроводу третьих сторон. Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. После принятия законопроекта директива не будет распространяться на «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России через Балтийское море до Германии. Труба пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». В проекте участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Срок ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» – конец 2019 г., пропускная способность – 55 млрд куб. м.

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Facebook удалил 3,2 млрд фальшивых аккаунтов

Ведомости
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Facebook с апреля по сентября 2019 г. удалил 3,2 млрд фальшивых аккаунтов, а также миллионы постов о жестоком обращении с детьми и самоубийствах, говорится в пресс-релизе соцсети. В 2018 г. за аналогичный период было удалено 1,55 млрд аккаунтов.

Как отмечает Reuters, Facebook впервые раскрыл данные о количестве удаленных страниц в Instagram по причине распространения фейковых новостей и дезинформации. Соцсеть утверждает, что она активно выявляет контент, связанный с террористическими организациями — в 98,5% случаев в Facebook и 92,2% в Instagram соответственно.

В третьем квартале этого года компания удалила более 11,6 млн материалов в Facebook с изображением обнаженного тела и эксплуатации детей и 754 000 аналогичных публикаций в Instagram. Facebook также удалил в отчетном периоде около 2,5 млн постов с изображением или поощрением самоубийства или нанесения травм.

«В первой половине 2019 г. запросы от властей на пользовательские данные увеличились на 16% с 110 634 до 128 617. Из общего объема власти США продолжают подавать наибольшее количество запросов, за ними следуют Индия, Великобритания, Германия и Франция», — отмечается в пресс-релизе. «В США мы получили 50 741 запрос, что на 23% больше запросов, чем в аналогичном периоде 2018 г. Из всех запросов США 66% включали в себя пункт, запрещающий Facebook уведомлять пользователя о поступившей заявке», — уточнили в компании.

В мае Facebook заметил значительный рост числа случаев создания фейковых страниц в соцсети. С начала 2019 г. компания удалила более 2 млрд таких аккаунтов. Число фейковых страниц среди ежемесячных активных пользователей соцсети в этот период составило 5%, сообщала компания.

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Экономика
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Наследников могут обязать отвечать по долгам бенефициаров компаний-банкротов

Ведомости
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Верховный суд (ВС) рассмотрит вопрос о возможности возложения субсидиарной ответственности на наследников гражданина, являвшегося контролирующим лицом организации-банкрота, сообщает «Интерфакс».

Этот вопрос судебная коллегия по экономическим спорам ВС изучит 9 декабря в рамках дела о банкротстве ООО «Амурский продукт» по жалобе ООО «РН-Востокнефтепродукт», одного из кредиторов с требованиями на сумму 183,67 млн руб.

«РН-Востокнефтепродукт» обжалует решения нижестоящих судов, которые отказались привлечь к субсидиарной ответственности наследников бывшего заместителя генкомпании «Амурский продукт» Михаила Шефера – его вдову Наталью, а также детей Платона и Тимура.

Ранее суд принял решение о банкротстве компании «Амурский продукт» из-за хищений нефтепродуктов, которые «проводились под руководством Шефера». Он был фигурантом уголовного дела и погиб в результате ДТП, когда находился в статусе подозреваемого.

Общий размер субсидиарной ответственности в деле «Амурского продукта» составляет 273,49 млн руб. Но нижестоящие суды решили, что она должна быть возложена исключительно на бывшего гендиректора Степана Руденко. Арбитражный суд Амурской области решил не возлагать на наследников обязанность по возмещению убытков, поскольку дело против Шефера было «неразрывно связано с его личностью». Апелляционная и кассационная инстанции с этим аргументом согласились.

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Экономика
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Минприроды ожидает удвоения грузооборота по Севморпути к 2034 году

Ведомости
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Грузопоток по Северному морскому пути к 2034 г. увеличится до 157 млн т., считает министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Об этом он написал в колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика», копия которого имеется у РБК.

Минприроды подтвердило расчеты, сделанные ранее для проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики», отметил министр. Согласно этим расчетам одно рабочее место в Арктической зоне создает до 14 новых мест по всей стране, а каждый рубль государственных вложений может привлечь до 15 руб. инвестиций из внебюджетных источников. Именно этот проект предполагает почти 11 трлн руб. частных инвестиций до 2030 г. и увеличение объема грузоперевозок по Севморпути с 2034 г. до 157 млн т, говорится в колонке министра.

Кобылкин утверждает, что многие эксперты сомневаются в достижении таких показателей. «Но лично у меня нет сомнений», – написал он. По его словам, Минприроды при расчетах учитывает только объемы перевозимых полезных ископаемых и продуктов их переработки, но помимо этого могут осуществляться поставки грузов с заводов Урала, а также сельскохозяйственных грузов. «После построения необходимой наземной инфраструктуры в Арктике с выходом к морским портам, в том числе к порту Сабетта, сработает тот самый мультипликативный эффект и в этом вопросе», – пишет Кобылкин.

Севморпуть – самый короткий водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Его маршрут проходит по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов. В майском указе президента Владимира Путина говорится, что к 2024 г. по этому маршруту ежегодно должны доставляться грузы общим весом 80 млн т. В президентском указе речь идет о транспортировке сжиженного природного газа (СПГ), нефти и конденсата с добычных проектов.

В июле Минтранс подготовил прогноз развития Севморпути. Согласно ему ожидается рост грузопотока почти вдвое, до 80 млн т за один год – 2024 г. По данным ведомства, грузооборот Севморпути по итогам 2018 г. составил 17 млн т. Минтранс ожидает, что в 2019 г. этот показатель составит до 26 млн т, к 2022 г. – до 32 млн т, а в 2023 г. он должен увеличиться на 13 млн т до 45 млн т.

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Финансы
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Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Калви

Ведомости
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Банк «Восточный» подал иск в Арбитражный суд Амурской области о взыскании 8,8 млрд руб. с компании Evison, подконтрольной Baring Vostok, и старшего партнера фонда Майкла Калви. Иск был зарегистрирован 13 ноября, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

На данный момент Baring Vostok не получал копию иска, заявил представитель фонда. «Речь идет о фальсификации отчетности со стороны менеджеров фонда Baring Vostok, в результате которой банк получил убыток и был вынужден в январе 2017 г. сформировать резервы в размере 8,8 млрд руб.», – пояснили «Ведомостям» в банке «Восточный».

Сейчас амурский арбитражный суд рассматривает еще один иск банка к Evison и Калви. «Восточный» хочет с них взыскать более 9,8 млрд руб. убытков.

До 19 июня контроль в банке «Восточный» был у Baring Vostok через Evison, ему принадлежало 51,6%, тогда как другим акционерам – «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову – 40%. Однако по решению суда Evison исполнила опцион и продала «Финвижн» 9,99% «Восточного». Контроль в банке перешел к Аветисяну и двум его партнерам.

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Технологии
Новости

Apple представила обновленный MacBook Pro

Ведомости
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Apple представила обновленный 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro с дисплеем Retina, об этом говорится на сайте компании. Производитель позиционирует его как «лучший профессиональный ноутбук».

MacBook Pro имеет дисплей разрешением 3072×1920 точек, 8-ядерный процессор Intel девятого поколения, 64 Гб оперативной памяти, усовершенствованную систему охлаждения. «Улучшенная система охлаждения способствует повышению производительности. Система охлаждения MacBook Pro была полностью переработана: увеличенные вентиляторы с усовершенствованными лопастями оптимизируют воздушный поток, а большее количество теплообменных пластин позволяет эффективнее охлаждать компьютер», – отмечает компания.

Улучшены характеристики клавиатуры Magic Keyboard, теперь она позволяет осуществлять «комфортный, приятный и тихий набор текста». Кнопка Esc расположена за пределами Touch Bar. «Теперь у каждой клавиши улучшенный механизм «ножницы» и ход 1 мм», – говорится на сайте компании.

«Базовая модель 16‑дюймового MacBook Pro (Intel Core i7, 512 ГБ) более чем в два раза быстрее базовой модели предыдущего поколения, что позволяет делать рендеринг быстрее и воспроизводить видео более плавно», – сообщает Apple. В MacBook Pro встроены шесть динамиков. Apple сообщила, что ей удалось снизить на 40% шумы во время запуска звука усовершенствованным микрофоном.

Базовая версия MacBook Pro будет стоить 199 990 руб., улучшенная модель с Intel Core i9 и 1 Тб памяти – 232 990 руб.

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Технологии
Новости

WSJ узнала о планах Google выйти на рынок финансовых услуг

Ведомости
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Google в 2020 г. представит финансовый продукт под кодовым названием Cache, позволяющий пользователям регистрировать расчетные счета, сообщает The Wall Street Journal. В этом проекте поисковик сотрудничает с Citigroup и Стэнфордским федеральным кредитным союзом. Его запуск запланирован на 2020 г.

Руководитель платежных сервисов Google Цезарь Сенгупта отметил, что компания не будет передавать информацию о пользователях третьим лицам. Он подчеркнул, что Google намерена тесно сотрудничать с банками и существующей финансовой системой. «Возможно, это более длинный путь, но он более устойчив», – подчеркнул Сенгупта. Он добавил, что цель компании – помочь большему числу людей совершать больше операций онлайн: «Это будет хорошо и для интернета, и для нас».

Для расчетных счетов Google будет использовать бренды финансовых партнеров, а не собственный. Банки-партнеры в свою очередь возьмут на себя поддержку финансовых операций пользователей и проверки, связанные со счетами.

WSJ отмечает, что Google станет последней крупной технологической компанией, которая решила запустить собственный финансовый продукт. Летом Apple представила Apple Card. Facebook также объявил о запуске своей криптовалюты – Libra, функционирование которой основано на технологии блокчейн. Весной Amazon вел переговоры с банками о возможности запуска расчетных счетов для пользователей.

Экономика
Новости

Росстат оценил рост экономики России в III квартале ниже Минэкономразвития

Ведомости
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Рост ВВП России в III квартале, по предварительной оценке Росстата, ускорился до 1,7% в годовом выражении. Это ниже оценки Минэкономразвития, которое ранее заявило о росте экономики на 1,9%.

Ускорению роста ВВП в III квартале способствовали промышленное производство, сельское хозяйство и оптовая торговля, которая перешла от сокращения к росту. По мнению Минэкономразвития, темпы роста экономики в IV квартале сохранятся приблизительно на уровне третьего. Это соответствует прогнозу министерства по росту ВВП в 2019 г. – 1,3%.

Теперь, чтобы рост ВВП по итогам года совпал с прогнозом Минэкономразвития, экономика должна вырасти в IV квартале на 1,9% в годовом выражении, указывает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Это выглядит фантастически, более реальный прогноз – рост ВВП по итогам года на 1%, считает он.

Политика
Новости

Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд

Ведомости
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

«Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта», – сказал Коломойский. «Мы возьмем у россиян $100 млрд. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», – пояснил бизнесмен. Он считает Россию сильнее Украины. По мнению Коломойского, Киеву следует наладить отношения с Москвой, так как «люди хотят мира, они не хотят воевать». «А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это», – заявил он.

Коломойский считает, что российские деньги могут заменить кредиты МВФ, которые были предоставлены под обязательство провести антикоррупционные реформы, раздражающие представителей украинского бизнеса. По его словам, США используют Украину для ослабления своего геополитического конкурента – России. Идет «война против России... до последнего украинца», отметил Коломойский.

По его мнению, Украину «все равно» не примут в НАТО или ЕС, «тогда как Россия хотела привести нас в новый Варшавский договор». «Бесполезно тратить время на пустые разговоры», – сказал Коломойский.

Ранее украинские СМИ сообщили о возвращении Коломойского на Украину. Бизнесмен покинул страну в июне 2017 г. После отъезда он проживал некоторое время в Женеве, а с сентября 2018 г. – в израильском городе Герцлия. Forbes в 2019 г. оценил состояние Коломойского в $1,1 млрд.

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Медиа
Новости

Disney+ добавил к классическим мультфильмам дисклеймер об устаревших стереотипах

Ведомости
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Стриминговый сервис Disney+ включил в описание классических мультфильмов дисклеймер об «отображении устаревших культурных норм». В частности, его можно увидеть в описаниях к мультфильмам «Дамбо», «Леди и Бродяга» и «Книга джунглей».

В описаниях также отмечается, что изменения в мультфильмы не вносились, они представлены в первоначальном виде. Ранее The Hollywood Reporter писал, что некоторые спорные сцены могут быть вырезаны из мультфильмов, например, с вороной по имени Джим Кроу из «Дамбо». Это имя стало нарицательным в американской культуре и использовалось в неофициальном названии законов о расовой сегрегации.

Аналогичный прием ранее начала использовать американская кинокомпания Warner Bros. В свои классические мультфильмы она добавила сообщение о том, что они «могут отображать расовые и этнические предрассудки», распространенные во времена производства картины.

Сервис Disney+ официально был запущен 12 ноября в США. На платформе будут представлены шоу производства Disney, Pixar, Marvel и National Geographic.

Технологии
Новости

Российские интернет-магазины назвали DDoS самым распространенным типом атак

Ведомости
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Российские интернет-магазины чаще всего сталкивались за прошедший год с DDoS-атаками (34%) и взломами (26%), показал опрос среднего и крупного бизнеса, проведенный Qrator Labs. Основными причинами DDoS-атак респонденты назвали вымогательство (51%) и недобросовестную конкуренцию (37%), а целью взломов они считают нарушение работоспособности магазинов (29%) и кражу всей пользовательской базы (25%). Каждый десятый опрошенный заявил, что не сталкивался с кибератаками в этом году.

DDOS – это самая частый тип атак на e-commerce, уверен IT-директор Wildberries Андрей Ревяшко. Но в 2019 г., в сравнении с предыдущими годами, киберпреступники проявляли себя менее активно в части применения DDoS, утверждает он.

Но данные опроса – это субъективный взгляд отрасли на количество инцидентов кибербезопасности, компании могли не знать о том, что у них произошла утечка или их взломали, не согласен руководитель направления развития MSSP-сервисов компании «Ростелеком» Иван Мирошниченко. Так, DDoS-атаки не являются самыми распространенными на сектор электронной коммерции, говорит эксперт, просто они самые заметные и значимые для отрасли. Их количество растет примерно на 25% в год, оценивает Мирошниченко.

Площадки для электронной торговли – одна из самых популярных целей при организации DDoS-атак, так как такие организации находятся в числе наиболее чувствительных к этой угрозе, считает менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселёв. Любой простой в работе из-за DDoS-атаки для них означает реальный ущерб, чем и пользуются злоумышленники, поясняет он.

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