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Карпин сообщил о серьезных финансовых трудностях ФК «Ростов»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что клуб испытывает серьезные финансовые трудности, сообщает «Спорт-Экспресс».

Он пояснил, что команде задолжали зарплату за три месяца. «Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось», — цитирует Карпина издание.

По его словам, сотрудники клуба долгое время молчали о финансовых затруднениях, но ситуация затянулась. «Бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно», — отметил Карпин.

По словам Карпина, в случае ухода из клуба президента Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Александра Рыскина, он и сам покинет «Ростов». Он добавил, что работать в Ростове-на-Дону ему нравится. «Влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие», — подчеркнул тренер. По мнению Карпина, без поддержки правительства Ростовской области, которое является акционером «Ростова», исправить ситуацию не получится.

«Ростов» с 30 очками занимает в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) третье место. На шесть очков эта команда отстает от лидирующего «Зенита». Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 г.