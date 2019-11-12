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Суд обязал Championat.com удалить записи российских футбольных матчей

Мосгорсуд обязал Championat.com (входит в Rambler Group) удалить видео трансляций футбольных матчей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по иску «Матч ТВ», следует из определения суда. Иск был подан юрлицом «Матч ТВ» – ООО «Национальный спортивный телеканал». Такое постановление вынесено в качестве ограничительных мер по иску о нарушении авторских прав.

В пресс-службе телеканала «Ведомостям» пояснили, что «Матч ТВ» имеет эксклюзивные права на трансляцию и «трепетно относится к использованию соответствующего контента». Телеканал намерен и дальше защищать свою интеллектуальную собственность. В пресс-службе подчеркнули, что «Матч ТВ» не пытается взыскать денежную компенсацию с Rambler Group. «На данном этапе мы просто хотим, чтобы нелегальное использование видеоконтента прекратилось», – отметил представитель телеканала.

В свою очередь пресс-служба Championat.com пояснила, что издание выступает партнером «Матч ТВ» по распространению контента и не получало от телеканала уведомлений о случаях нарушения условий договора. Также представитель издания добавил, что не ознакомился с иском от телеканала, поэтому не может комментировать его суть.

Это не первый судебный спор из-за размещения видеозаписей футбольных матчей на сайте Championat.com. Ранее «Телеспорт груп» в сентябре подала в Мосгорсуд иск к Rambler Group из-за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу. Телекомпания хотела взыскать с сайта Championat.com 235 млн руб. Иск был самым крупным в России по антипиратскому законодательству в интернете, но суд удовлетворил его только частично, взыскав с Rambler Group 1,4 млн руб., расходы по уплате госпошлины, а также расходы на оплату услуг нотариуса. Championat.com тогда удалил спорный контент.