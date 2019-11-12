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Суд обязал Championat.com удалить записи российских футбольных матчей

Ведомости
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Мосгорсуд обязал Championat.com (входит в Rambler Group) удалить видео трансляций футбольных матчей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по иску «Матч ТВ», следует из определения суда. Иск был подан юрлицом «Матч ТВ» – ООО «Национальный спортивный телеканал». Такое постановление вынесено в качестве ограничительных мер по иску о нарушении авторских прав.

В пресс-службе телеканала «Ведомостям» пояснили, что «Матч ТВ» имеет эксклюзивные права на трансляцию и «трепетно относится к использованию соответствующего контента». Телеканал намерен и дальше защищать свою интеллектуальную собственность. В пресс-службе подчеркнули, что «Матч ТВ» не пытается взыскать денежную компенсацию с Rambler Group. «На данном этапе мы просто хотим, чтобы нелегальное использование видеоконтента прекратилось», – отметил представитель телеканала.

В свою очередь пресс-служба Championat.com пояснила, что издание выступает партнером «Матч ТВ» по распространению контента и не получало от телеканала уведомлений о случаях нарушения условий договора. Также представитель издания добавил, что не ознакомился с иском от телеканала, поэтому не может комментировать его суть.

Это не первый судебный спор из-за размещения видеозаписей футбольных матчей на сайте Championat.com. Ранее «Телеспорт груп» в сентябре подала в Мосгорсуд иск к Rambler Group из-за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу. Телекомпания хотела взыскать с сайта Championat.com 235 млн руб. Иск был самым крупным в России по антипиратскому законодательству в интернете, но суд удовлетворил его только частично, взыскав с Rambler Group 1,4 млн руб., расходы по уплате госпошлины, а также расходы на оплату услуг нотариуса. Championat.com тогда удалил спорный контент.

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Бизнес
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Минэнерго заявило о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Краснодарском крае

Ведомости
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Строительство ТЭС «Ударная» в Тамани может быть завершено на год – два позже намеченного срока, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

По его словам, дочернее предприятие «Ростеха» «Технопромэкспорт» (ТПЭ) пока не обратилось к ведомству с уведомлением о корректировке сроков возведения объекта. «Но с учетом того, что мы не видим активных строительно-монтажных работ, которые там, по идее, должны были бы проводиться, мы понимаем, что, скорее всего, сроки сдвинутся на год, полтора, два», – пояснил чиновник.

По словам замминистра, проблема связана с получением технических условий газоснабжения станции. Инвестор уже неоднократно обращался к министерству с просьбой о содействии, «но, по-видимому, там какие-то трудности до сих пор есть», добавил Грабчак.

Предполагается, что ТЭС «Ударная» будет построена между Анапой и Новороссийском, ее проектная мощность составляет порядка 500 МВт. Ее запуск был запланирован на апрель 2021 г. Стоимость проекта оценивалась в 51 млрд руб., но в ТПЭ сообщали, что сумма может измениться после официального утверждения технических решений. Пресс-служба ТПЭ подтвердила РБК возможность переноса сроков строительства.

В марте в Крыму были введены в эксплуатацию две новые теплоэлектростанции общей мощностью 990 МВт – Таврическая в Симферополе и Балаклавская в Севастополе, они обошлись в $1,1 млрд. Их строительством с 2014 г. также занималась ТПЭ, попавшая под международные санкции. На станциях установлены четыре газовые турбины, изготовленные «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) немецкого концерна Siemens. Они были сделаны по заказу «Технопромэкспорта» и предназначались для ТЭС в Тамани. Но после передачи заказчику турбины модернизировали и установили на крымских электростанциях. Это вызвало международный скандал, поскольку концерн Siemens не хотел иметь ничего общего с возведением объектов в Крыму. Это прямо запрещено законодательством Евросоюза. Концерн пытался признать недействительными договоры на поставку турбин и требовал вернуть оборудование. Однако российские суды требования не удовлетворили.

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Dell планирует увеличить число женщин среди сотрудников до 50%

Ведомости
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Американская корпорация Dell Technologies Inc. поставила перед собой цель к 2030 г. увеличить число женщин среди сотрудников до 50%, сообщает Bloomberg. Помимо этого производитель компьютерной техники рассчитывает к 2030 г. также увеличить до 40% число женщин среди руководителей, а число афроамериканцев и латиноамериканцев – до 25% рабочей силы. Согласно данным компании, в феврале этого года женщины составляли 30,4% сотрудников Dell.

«Есть много вещей, которые бросают вызов миру прямо сейчас, и мы стремимся стать важным звеном в решении этих проблем», – заявила директор по корпоративной социальной ответственности Dell Кристина Фрейзер, назвав действия компании «коммерческим императивом».

Dell также сообщила, что к 2030 г. каждый продукт, покупаемый клиентом, впоследствии будет перерабатываться или повторно использоваться. Dell также сделает 100% упаковки техники пригодной для вторичной переработки. Более 50% продукции компании к 2030 г. будет производиться из переработанных или возобновляемых материалов, обещает Dell.

Dell является одной из немногих американских технологических компаний, запланировавших серьезные изменения в области кадров для создания более разнообразной рабочей силы. В июле Facebook заявила, что хочет удвоить в американском подразделении компании число женщин, афроамериканцев и латиноамериканцев среди сотрудников в последующие пять лет.

Ранее министерство труда США обвинило Dell в том, что компания платит женщинам и представителям этнических меньшинств более низкую зарплату, чем другим сотрудниках на аналогичных должностях. В сентябре этого года Dell потратила на решение проблемы $7 млн.

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ФАС разрешила «Ростелекому» консолидировать 100% Tele2

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разрешила «Ростелекому» купить 55% ООО «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2), сообщается на сайте службы. В результате сделки доля «Ростелекома» в операторе будет увеличена до 100%.

Ранее, 11 ноября, газета «Коммерсантъ» сообщила об одобрении правительством схемы консолидации госоператором Tele2.

«Ростелеком» сейчас владеет 45% «Т2 РТК холдинга», еще 55% принадлежит Tele2 Russia Holding AB (50% у ВТБ, 40% – Invintel B.V., 10% – банку «Россия»). По информации источника издания, ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии «Ростелекома» на 708 млн голосующих акций. Стоимость бумаг может составить около 56 млрд руб., отмечала газета. В свою очередь дочка «Ростелекома» – «Мобител» – и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК холдинге». Еще 45% «Т2 РТК холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB.

Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, ВЭБ.РФ – 4,29%, «Мобитела» – 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении.

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Финансы
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Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра

Ведомости
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Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.

«Эта информация не соответствует действительности. Никто к Дмитрию Ананьеву от властей Кипра с этим вопросом не обращался, он об этом узнал из прессы», – сказал адвокат. По его словам, в случае запуска подобной процедуры обладателя паспорта оповещают об этом. «Иначе этот процесс без уведомления заинтересованной стороны является неправильным и противозаконным», – пояснил Ковалев. «Никто к Дмитрию Ананьеву не обращался, не уведомлял о таком процессе», – добавил он.

Во вторник, 12 ноября, «Открытые медиа» со ссылкой на источники сообщили, что власти Кипра лишили Дмитрия Ананьева гражданства, полученного по программе для инвесторов. Представитель бизнесмена рассказывал о получении бизнесменом статуса резидента Кипра на заседании Арбитражного суда Москвы в феврале.

В четверг, 7 ноября, министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис заявил о лишении 26 иностранцев гражданства страны. Речь идет о гражданах, которых власти других стран или Интерпол объявили в розыск. Среди 26 иностранцев – 9 россиян. Их имен министр не называл, но уточнил, что гражданство было получено ими с 2012 по 2017 г.

Хроника преследований российских бизнесменов

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Недвижимость
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ФАС обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала сервис бронирования Booking.com (юрлицо Booking.com B.V.) в течение месяца исключить из соглашений с российскими компаниями пункт о предоставлении лучшей цены, говорится в сообщении ведомства.

«Применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе – онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке», – пояснила ФАС.

«Паритет цен – это уже антиконкурентная практика ведения бизнеса», – заявил «Ведомостям» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Это привело к завышению комиссии для отельеров и увеличению стоимости услуг гостиниц для конечных потребителей, поскольку в нее включается плата, которую отель обязан выплатить платформе, пояснил Кожевников: если в начале работы сервиса комиссия была 15%, то сейчас – в борьбе за приоритетное размещение в поисковой выдаче – выходит за рамки 25% и выше.

В феврале общественная организация «Опора России» написала письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву. В нем она выразила обеспокоенность состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей и попросила проверить деятельность Booking.com. В частности, в письме говорилось, что сервис, чья доля на рынке достигает 70%, навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения.

10 популярных мест по версии Airbnb

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Финансы
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UВS: состоятельные инвесторы прогнозируют падение рынка акций в 2020 году

Ведомости
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Большинство состоятельных инвесторов ожидают значительного падения рынка акций до конца 2020 г., говорится в отчете швейцарского финансового холдинга UBS. Аналитики компании опросили более 3400 участников рынка со свободными активами как минимум в $1 млн. Опрос показал, что 25% их активов находятся в наличных деньгах. Первым на это обратил внимание Bloomberg.

Больше всего состоятельных инвесторов беспокоят торговая война между США и Китаем, а также предстоящие выборы американского президента, говорится в отчете. Снижение рынка акций до конца 2020 г. прогнозируют 55% опрошенных. 80% респондентов ждут роста волатильности рынка, 60% респондентов думают об увеличении доли наличных активов. 62% планируют в целях диверсификации распределить капитал по различным классам активов. При этом почти 70% участников опроса смотрят на перспективы рынка акций на ближайшие 10 лет с оптимизмом.

Согласно опубликованному отчету, главной угрозой для инвесторов во всем мире является быстро меняющаяся геополитическая обстановка. Они опасаются, что на динамику их активов негативно повлияют не столько традиционные экономические факторы, сколько взаимосвязь составных частей мировой экономики, говорится в отчете.

Технологии
Новости

Беспилотник «Яндекса» попал в аварию на западе Москвы

Ведомости
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Беспилотник «Яндекса» попал в аварию на западе Москвы в районе Аминьевского шоссе. ДТП произошло по вине водителя, который находился в этот момент в салоне беспилотника, сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекса»: водитель отвлекся и не успел затормозить перед автомобилем, который ехал впереди и, подъезжая к хвосту пробки, сбавил скорость.

В момент происшествия машина находилась в режиме ручного управления, отмечает представитель «Яндекса». По его словам, в результате столкновения никто не пострадал, но оба автомобиля получили незначительные повреждения. Из-за случившегося водитель временно отстранен от участия в тестировании.

Беспилотник был застрахован. В соответствии с постановлением правительства №1415, на все поездки беспилотных автомобилей распространяется страхование жизни и здоровья третьих лиц, напоминает представитель «Яндекса»: cумма покрытия составляет до 10 млн руб.

Бизнес
Новости

Котировки Utair резко выросли на заявлении Грефа по долгу компании

Ведомости
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Сбербанк согласовал план реструктуризации задолженности Utair, планов банкротить перевозчика нет, сообщил журналистам президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс». После этого заявления акции авиакомпании начали резко расти в цене, по состоянию на 16.20 мск рост составил 8,66%, капитализация – 26,8 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментариев Utair. Авиакомпания уже год ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации трех кредитов на 56,5 млрд руб. Долг перед Сбербанком составляет 17,4 млрд руб., из них доля в синдицированном кредите – 5 млрд руб. Авиакомпания дважды не выплатила около 3 млрд руб. процентов по двум кредитам. Погашение тела кредитов по действующим условиям начнется в 2022 г.

В марте и мае Utair предлагала банкам свой план реструктуризации: сначала списание 80% синдицированых кредитов (31,4 млрд руб.), затем пролонгацию этой суммы под символический процент на 35 лет. Это для банков равносильно списанию, их оба плана не устроили. В сентябре авиаперевозчик направил новое предложение: выкупить более 50% долга с большим дисконтом.

Utair – четвертая авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральских авиалиний» по количеству перевезенных пассажиров.

Политика
Новости

Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска

Ведомости
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Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости». По словам топ-менеджера госкопорации, запрет действует во время официальных мероприятий.

«Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина», – заявил Урличич. Кто именно запрещает ему ссылаться на Маска, он не уточнил.

«Ведомости» отправили запрос в «Роскомос».

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее неоднократно критиковал деятельность Маска. В прошлом году он обвинил основателя Space X в снижении стоимости запусков ракет в космос, чтобы выдавить с этого рынка Россию, а позже усомнился в его способности создать ракетные двигатели, которые бы превосходили российские.

При этом летом Рогозин похвалил Маска за то, что тот стимулирует «Роскосмос» ускорить разработку новых ракет. «Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас – вызов», – говорил он.

Рогозин возглавляет «Роскосмос» с 2018 г. До этого он шесть лет курировал космическую отрасль на посту вице-премьера. Госкорпорация не раз становилась объектом критики за падение ракет и нецелевое расходование бюджетных средств.

Финансы
Новости

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей до конца года

Ведомости
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Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил президент банка Герман Греф, передает ТАСС.

По его словам, это физически невозможно сделать, потому что требует существенной доработки 16 базовых систем внутри банка. Разработка систем для подключения Сбербанка к СБП закончится в январе 2020 г., тогда же начнется тестирование, уточнил Греф.

Все системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября. Это требование не выполнил только Сбербанк. Греф заранее предупреждал, что они не успеют это сделать в установленный срок. Но банк сделает это, поскольку подключения к СБП требует закон, добавил он.

В начале ноября ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к СБП. Сумма штрафа не озвучивалась. Регулятор в случае неисполнения предписания в срок может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, таким образом, штраф может достигать 10 млн руб.

Экономика
Новости

Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ

Ведомости
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Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.

На совещании по инвестпрограмме госмонополии на 2020 г. Дитрих напомнил, что в 2014 г. были достигнуты договоренности о возможном увеличении финансирования программы по закупке тягово-подвижного состава. Денежные средства планировалось выделить из ФНБ. «Они первоначально предполагались на приобретение именно этих локомотивов, в определенный момент времени РЖД заместили эти средства заемными. Есть ощущение о четкой потребности в возврате, возможности использовать эти деньги», – сказал Дитрих.

В 2020–2022 гг. РЖД планирует потратить 488 млрд руб. на покупку более 1800 локомотивов. Сейчас финансирование инвестпрограммы происходит за счет займов и денег компании, фактически без привлечения госсредств, отметил Дитрих.

Как поясняет РБК, речь идет о 39,8 млрд руб. фонда, размещенных в Центробанке. В 2014 г. для поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция + 1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были потом размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД. В конце октября гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что госкомпания просит предоставить остаток этой суммы на покупку локомотивов.

Сейчас на эти же средства претендует «Почта России». Ранее гендиректор компании Николай Подгузов и президент ВТБ Андрей Костин написали письмо Медведеву с просьбой выделить эти деньги на развитие инфраструктуры «Почты России». На данный момент на модернизацию 42 000 почтовых отделений госкомпании требуются инвестиции, также деньги нужны на обучение и повышение квалификации персонала (около 290 000 сотрудников), говорилось в письме.

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