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«Телеспорт груп» не смогла отсудить у Championat.com рекордную для рунета сумму

Мосгорсуд частично удовлетворил требования «Телеспорт груп» по иску о нарушении авторских прав к Rambler Group. Об этом свидетельствует картотека суда.

Иск был подан в сентябре. «Телеспорт груп» просила взыскать с сайта Championat.com (входит в Rambler Group) 235 млн руб. за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу.

Как сообщила 29 октября пресс-служба Мосгорсуда, с Rambler Group решено взыскать 1,4 млн руб., расходы по уплате госпошлины в 21 250 руб., а также расходы на оплату услуг нотариуса в 135 580 руб. Также суд обязал Rambler Group прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение или иное использование телевизионной трансляции матчей чемпионата Италии по футболу.

Иск, поданный «Телеспорт груп», был самым крупным иском в России по антипиратскому законодательству в интернете. Компания подавала в суд не только на Championat.com, но и на Sports.ru. Но второй сайт, как рассказывал представитель «Телеспорт груп», удалил нелегальный контент.

Championat.com удалил контент только после подачи иска, подчеркивал представитель «Телеспорт груп». Представитель Rambler Group заявлял, что компания не признает нарушение и возражает против позиции истца.