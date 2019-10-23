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Онлайн-кинотеатр Ivi купил права на показ российского футбола

Онлайн-кинотеатр Ivi купил у «Газпром-медиа» права на показ Российской премьер-лиги (РПЛ), Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Ivi и медиахолдинга. «Газпром-медиа» сообщает, что Ivi получил эксклюзивные права только в сегменте онлайн-кинотеатров и будет монетизировать права на ключевые футбольные матчи по модели «оплата за просмотр».

В сделку вошли также права на показ в интернете спортивных и развлекательных каналов холдинга. Частью сделки стали также продажи рекламы на Smart TV, они переходят к сейлз-хаусу «Газпром-медиа», добавили представители компаний. Стоимость и параметры сделки не раскрываются.

«Газпром-медиа» в 2018 г. заключил новый четырехлетний контракт на показ матчей РПЛ. По данным «Спорт-экспресса», холдинг ежегодно будет отчислять лиге 1,5 млрд руб. Подписку на футбольные каналы «Газпром-медиа» можно купить в приложении «Матч ТВ», а также в большинстве приложений мобильного телевидения (МТС ТВ, «Мегафон ТВ», Megogo и т. д.). До мая 2019 г. «Газпром-медиа» также владел правами на показ в России матчей Английской премьер-лиги, однако с августа они перешли онлайн-кинотеатру «Окко», принадлежащему Rambler Group.