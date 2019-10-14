Okko до конца года покажет пять сериалов собственного производства

Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: Сериалы от Okko

Максим Стулов / Ведомости

Онлайн-кинотеатр Okko (входит в Rambler Group) официально рассказал о своих первых оригинальных сериалах. Среди них – второй сезон юмористического сериала «Бар на грудь» (киностудия «МИМ»), фантастический «Digital доктор» и сатирический Russian hackers life (студия «Дикий Digital»), сообщила на выставке MIPCOM в Каннах директор по контенту Rambler Group Софья Квашилава.

Из всех видеосервисов, которые не связаны с традиционными телехолдингами, Okko заявил о наибольшем числе собственных проектов.

Онлайн-кинотеатр Okko начал заниматься производством контента только в этом году. Качественный оригинальный контент – часть стратегии Rambler Group, рассказывали сотрудники группы на недавней презентации для клиентов. «Мы хотим выпускать сериалы, которые вы обязательно захотите обсудить с друзьями, коллегами и семьей. Меньшее нас не устраивает», – заявил гендиректор группы Рафаэль Абрамян.

Недавно Сбербанк приобрел 46,5% акций Rambler Group, вскоре совет директоров группы должен утвердить ее контентную стратегию.

До этого было известно только о двух оригинальных проектах Okko. Это киносериал «Бендер» по мотивам романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Его снимает по заказу Okko студия «Среда» Александра Цекало. Также на фестивале сериалов «Пилот» в Иванове продюсер Елена Лапина показала первый эпизод сериала «#Dетки», созданного по заказу этого онлайн-кинотеатра. Это история о том, как злоумышленники манипулируют подростками с помощью интернета.

Квашилава представила на MIPCOM и вселенную «Выжившие», производством которой занимается Look Film. Обычно вселенными называются проекты, в которых отдельные истории объединены общими героями. Самый известный пример – вселенная комиксов Marvel. Квашилава и представители Look Film отказались рассказывать, будут ли супергерои в «Выживших». По их словам, это история постапокалипсиса – большая часть человечества заснула из-за вируса. Okko сначала выпустит шесть коротких сериалов об этой вселенной, а следом – большой сериал.

Все эти проекты, кроме «Бендера», Okko покажет уже в этом году. Компания не раскрывает, сколько тратит на производство контента. Бюджет своих проектов у Okko в этом году превышает 400 млн руб., знают сотрудники двух продюсерских компаний.

Также Квашилава рассказала, что Okko приобрел права на показ сериала НТВ под названием «Форс-мажор» и двух сериалов от украинской Film UA («Фантом» и «Прятки»).