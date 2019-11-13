Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС для «Северного потока – 2»
Парламент ФРГ принял законопроект, который выводит отрезок трубопровода «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза, говорится на сайте Бундестага. Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось.
Директива была принята в мае 2019 г. Она подразумевает, что действующие на территории Евросоюза правила коснутся морские газопроводы не входящие в объединение стран, если те проходят через территорию стран-членов ЕС. Так, одной компании запрещается одновременно добывать и транспортировать газ. Другие правила касаются установки конкурентных тарифов и доступа к газопроводу третьих сторон. Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. После принятия законопроекта директива не будет распространяться на «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии.
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России через Балтийское море до Германии. Труба пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». В проекте участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Срок ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» – конец 2019 г., пропускная способность – 55 млрд куб. м.