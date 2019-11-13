Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС для «Северного потока – 2»

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Facebook удалил 3,2 млрд фальшивых аккаунтов

Facebook с апреля по сентября 2019 г. удалил 3,2 млрд фальшивых аккаунтов, а также миллионы постов о жестоком обращении с детьми и самоубийствах, говорится в пресс-релизе соцсети. В 2018 г. за аналогичный период было удалено 1,55 млрд аккаунтов.

Как отмечает Reuters, Facebook впервые раскрыл данные о количестве удаленных страниц в Instagram по причине распространения фейковых новостей и дезинформации. Соцсеть утверждает, что она активно выявляет контент, связанный с террористическими организациями — в 98,5% случаев в Facebook и 92,2% в Instagram соответственно.

В третьем квартале этого года компания удалила более 11,6 млн материалов в Facebook с изображением обнаженного тела и эксплуатации детей и 754 000 аналогичных публикаций в Instagram. Facebook также удалил в отчетном периоде около 2,5 млн постов с изображением или поощрением самоубийства или нанесения травм.

«В первой половине 2019 г. запросы от властей на пользовательские данные увеличились на 16% с 110 634 до 128 617. Из общего объема власти США продолжают подавать наибольшее количество запросов, за ними следуют Индия, Великобритания, Германия и Франция», — отмечается в пресс-релизе. «В США мы получили 50 741 запрос, что на 23% больше запросов, чем в аналогичном периоде 2018 г. Из всех запросов США 66% включали в себя пункт, запрещающий Facebook уведомлять пользователя о поступившей заявке», — уточнили в компании.

В мае Facebook заметил значительный рост числа случаев создания фейковых страниц в соцсети. С начала 2019 г. компания удалила более 2 млрд таких аккаунтов. Число фейковых страниц среди ежемесячных активных пользователей соцсети в этот период составило 5%, сообщала компания.