Эксперты сравнили выгоду России и Саудовской Аравии от сделки ОПЕК+
Россия в текущем году получила больше прибыли от сделки ОПЕК+, чем Саудовская Аравия, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Международного энергетического агентства (МЭА). Королевство, как отмечают эксперты, в среднем сократило добычу нефти почти в десять раз больше, чем Россия (на 740 000 баррелей в сутки по сравнению с 75 000). При этом прибыль Эр-Рияда от сделки ОПЕК+ составляет лишь три четверти от той, которую получает Москва, подсчитало МЭА.
Так, в 2019 г. Россия получала в среднем $670 млн в день нефтяных доходов. Это на $170 млн в день больше, чем в последнем квартале 2016 г., когда Организация стран – экспортеров нефти и ее партнеры достигли первой сделки по сокращению добычи, говорится в сообщении агентства. Саудовская Аравия в текущем году зарабатывает в среднем $630 млн в день, что на $125 млн больше, чем в конце 2016-го.
В целом практически все страны ОПЕК+ выиграли от сделки, отмечает МЭА. В среднем они зарабатывают сейчас $1,9 млрд в день, что на $350 млн больше, чем в 2016 г., хотя добыча сократилась на 3 млн баррелей в сутки. Меньше стали зарабатывать только Иран и Венесуэла, на которых сказались санкции США.
Страны ОПЕК и партнеры организации (всего 24 государства, включая Россию) с 2017 г. согласованно управляют добычей нефти. Действующая до конца I квартала 2020 г. договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 г. В начале декабря в Вене состоится встреча стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление договоренностей.