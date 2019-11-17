Эксперты сравнили выгоду России и Саудовской Аравии от сделки ОПЕК+

Так, в 2019 г. Россия получала в среднем $670 млн в день нефтяных доходов. Это на $170 млн в день больше, чем в последнем квартале 2016 г., когда Организация стран – экспортеров нефти и ее партнеры достигли первой сделки по сокращению добычи, говорится в сообщении агентства. Саудовская Аравия в текущем году зарабатывает в среднем $630 млн в день, что на $125 млн больше, чем в конце 2016-го.