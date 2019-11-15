МЭА и ОПЕК разошлись в оценке нефтяных перспектив США
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники столкнутся с «большой проблемой» в 2020 г., считает Международное энергетическое агентство (МЭА). Спрос на их нефть может резко снизиться, так как рост нефтедобычи в других странах ускорится, предупредило МЭА в ежемесячном докладе 15 ноября. Но сама ОПЕК видит ситуацию иначе: накануне она ухудшила прогноз роста добычи не входящих в картель стран. И у нее есть основания для такой оценки: в США разработчики сланцевых месторождений стали проводить более консервативную инвестиционную политику.
Если в этом году добыча не входящих в ОПЕК стран должна вырасти на 1,8 млн баррелей в день, то в следующем году – уже на 2,3 млн до 67,1 млн баррелей, прогнозирует МЭА. Хотя рост добычи в США замедляется, страна продолжит сильно влиять на мировой рынок: на ее долю придется 85% увеличения мировой добычи к 2030 г., отметило агентство в своем ежегодном докладе, который вышел на пару дней раньше. «Рост в США ограничит способность традиционных поставщиков регулировать экспорт, – утверждает гендиректор МЭА Фатих Бироль. – Страны, чья экономика сильно зависит от нефти и газа, столкнутся с серьезными трудностями».