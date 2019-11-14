Мировой спрос на нефть к 2050 году может снизиться почти в два раза

Прогноз мирового спроса на нефть представило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете World Energy Outlook 2019. По базовому сценарию (учитывает частичное исполнение заявленных экологических и энергетических целей), спрос вырастет с 96,9 млн (2018 г.) до 106,4 млн баррелей в сутки к 2040 г. Консервативный сценарий предполагал рост до 121 млн баррелей в сутки. Сценарий устойчивого развития, учитывающий достижение энергетических целей ООН и исполнение Парижского соглашения, предполагает, что к 2040 г. спрос уменьшится до 66,9 млн баррелей в сутки, а к 2050 г. сократится до 50 млн баррелей в сутки.