Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Нефтяной рекорд средней тяжести
Российская нефть установила исторический рекорд
Urals торгуется с максимальной премией к эталонному сорту
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Российская нефть временно оказалась в дефиците (на фото – танкер в порту Новороссийск)
Виталий Тимкив / РИА Новости
В конце прошлой недели премии на Urals относительно cевероморского датированного сорта (считается на базе североморских месторождений, включая Brent) достигли максимального уровня за всю историю мониторинга Argus с 1990 г., сообщает это агентство. Так, в Северо-Западной Европе (порт Роттердам) российский сорт подорожал до премии $1,05/барр. и стоил $62,87/барр. В Средиземноморье (порт Аугуста) партии нефти по 80 000 т оценивались с премией $1,5/барр. ($63,32/барр.).
Рост стоимости Urals аналитики Argus объясняют ограниченным предложением в ноябре, при том что спрос на среднетяжелую нефть растет. Поставки Urals из российских портов после всплеска в октябре, по данным Argus, снизятся на 2,3 млн т до 6,74 млн.
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