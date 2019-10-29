В России растет спрос на более дорогое бурение и ремонт скважин

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Бурить становится дороже Евгений Разумный / Ведомости

Российские нефтесервисные компании в 2018 г. получили на 3% больше выручки, чем годом ранее, – 1,45 трлн руб., пишут эксперты Deloitte и Центра стратегических разработок (ЦСР) в «Обзоре нефтесервисного рынка России – 2019». Основным драйвером роста рынка стало увеличение почти в 1,5 раза выручки от ремонта скважин. Этот сегмент вырос на 70 млрд руб. Спрос на разведочное и эксплуатационное бурение увеличился всего на 1,3% (6,6 млрд руб.). При этом отсутствие роста добычи и темпов бурения вызвано ухудшением условий добычи и ростом спроса на более дорогое горизонтальное бурение.

У «Роснефти» впервые количество новых горизонтальных скважин превысило 50% от общего фонда новых скважин, при этом удельная добыча на одну такую скважину в первом полугодии 2019 г. увеличилась на 15% до 5000 т. Выросло и количество скважин, использующих многостадийный гидроразрыв пласта, – до 33% от общего количества новых скважин.