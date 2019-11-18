«Ростех» ведет переговоры о продаже доли в концерне «Техмаш»
«Ростех» начал переговоры по продаже доли в концерне «Техмаш», разрешение на продажу доли в концерне «Высокоточные комплексы» уже получено, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление гендиректора госконцерна Сергея Чемезова.
По его словам, «Ростех» собирается максимально привлекать частных инвесторов к развитию активов. «Если мы говорим о военном производстве, то в ряде предприятий мы можем продать пакеты до 49%, оставив за собой контроль», – пояснил Чемезов.
«Высокоточные комплексы» и «Техмаш» занимаются разработками и поставками оружия и военной техники, в частности зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1». «Техмаш» был учрежден «Ростехом» в 2011 г., а «Высокоточные комплексы» – в 2009 г. В состав «Техмаша» сейчас входит более 30 оборонных предприятий, в состав «Высокоточных комплексов» – 19 разработчиков и производителей высокоточного оружия.