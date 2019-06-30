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Чемезов пообещал «ни за какие деньги» пока не продавать С-500 иностранцам

Россия пока не будет продавать свои новейшие оборонные разработки иностранным государствам «ни за какие деньги», заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1». «Мы самое последнее не продаем, прежде всего все это делаем для нашей армии», – сказал Чемезов. Он пояснил, что новое оружие можно будет продавать только после того, как его получит российская армия. В частности, это касается ракетных комплексов С-500.

Чемезов напомнил, что Россия сейчас продает зетные ракетные комплексы С-400, а комплексы следующего поколения – С-500 – уже запускают в производство. «Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Ну, я думаю, что в ближайшее время появится», – сказал гендиректор «Ростеха». Он отметил только, что от С-400 новые комплексы будут отличаться дальностью действия.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» готова к серийному производству – ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

С-500 разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса – борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости – и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

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