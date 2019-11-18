Airbnb стала глобальным партнером Международного олимпийского комитета

Партнерство будет, в частности, заключаться в том, что местные жители во время Олимпиад будут предоставлять жилье гостям и получать таким образом дополнительный доход. Гости, в свою очередь, получат «аутентичный способ» пребывания в принимающих городах и взаимодействия с местными жителями. Это будет способствовать тому, что для принимающих стран снизятся траты на проведение Игр, в частности за счет того, что будет снижено количество инфраструктуры, которую нужно будет построить.