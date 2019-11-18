Airbnb стала глобальным партнером Международного олимпийского комитета
Airbnb и Международный олимпийский комитет (МОК) заключили соглашение о глобальном партнерстве, говорится в их совместном пресс-релизе. Оно продлится девять лет, до 2028 г., в течение которых пройдет пять Олимпиад. Сумма контракта не раскрывается.
Соглашение призвано способствовать достижению «целей олимпийского движения по устойчивому [с точки зрения экологии] развитию», отмечается в пресс-релизе. Оно предполагает «предоставление экономически выгодных, социально инклюзивных и экологически устойчивых возможностей для путешествий».
Партнерство будет, в частности, заключаться в том, что местные жители во время Олимпиад будут предоставлять жилье гостям и получать таким образом дополнительный доход. Гости, в свою очередь, получат «аутентичный способ» пребывания в принимающих городах и взаимодействия с местными жителями. Это будет способствовать тому, что для принимающих стран снизятся траты на проведение Игр, в частности за счет того, что будет снижено количество инфраструктуры, которую нужно будет построить.
В партнерстве с Международным паралмпийским комитетом Airbnb также будет развивать доступность Олимпиад для людей с ограниченными возможностями, подчеркивается в пресс-релизе.
Всего у МОК теперь 14 глобальных партнеров, среди них такие компании, как Coca-Cola, Alibaba Group, Intel, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung, Toyota , Visa. В 2017 г. партнером МОК перестала быть McDonald’s. Сеть была спонсором комитета с 1976 г. Она объясняла это решение тем, что ей необходимо «сосредоточиться на других приоритетах» из-за пересмотра всех аспектов бизнеса.